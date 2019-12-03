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Macron: Türkiye IŞİD bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyor

DÜNYA HABERLERİ  | 03.12.2019 19:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Suriye'deki YPG'yi kast ederek "Türkiye bizimle birlikte omuz omuza IŞİD'e karşı savaşanlara karşı savaşıyor ve bazen de IŞİD bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyor" dedi.

Macron: Türkiye IŞİD bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ABD Başkanı Donald Trump ile İngiltere'nin başkenti Londra'daki Kuzey Atlantik Anlaşması Örgütü (NATO) zirvesi öncesinde bir araya geldi. İki lider görüşme sonrasında düzenledikleri ortak basın toplantısında Türkiye ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Macron "Aynı terörizm tanımına sahip değiliz. Türkiye'ye baktığımda, onlar şu anda bizimle omuz omuza IŞİD'e karşı savaşanlara karşı savaşıyor ve bazen de IŞİD bağlantılı gruplarla birlikte çalışıyorlar" diye konuştu. Bunun "stratejik bir konu" olduğunu belirten Macron zirvedeki tartışmaların merkezinde müttefiklerin İttifak için ne kadar ödeme yapacağı konusunun olmasını "ciddiyetsiz" bir durum olarak niteledi.

"Türkiye ile işbirliğini kaybettik"

IŞİD konusunda bir "muğlaklık" olmaması gerektiğini söyleyen Macron, Türkiye'nin müttefiklerin cihatçı gruplara karşı mücadelesine yardımcı olan Kürt milisler karşısındaki eylemlerinin daha iyi bir koordinasyona gerek olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. Macron "Türkiye ile güvenlik, ticaret, göç, Avrupa Birliği ve Fransa konusunda işbirliğini kaybettik" dedi.

Macron ortak basın toplantısında iki konunun açıklığa kavuşması gerektiğini söyledi. Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri aldığına dikkat çeken Macron "İttifak'ın bir üyesi olup Rusya'dan bir şeyler satın almak ve bunlara entegre olmak, onunla çalışmak nasıl mümkün olabilir?" dedi.

Macron ikinci olarak da Türkiye'nin YPG'nin NATO tarafından terör örgütü olarak tanınmaması halinde Baltık savunma planlarını onaylamama tutumuna dikkat çekti. Macron bu tutum karşısında Türkiye'nin NATO'nun üyesi olarak kalmayı isteyip istemediğinin sorgulanması gerektiğini belirtti.

Trump: Yaptırım seçeneğini gözden geçiriyoruz

ABD Başkanı Donald Trump da ortak basın toplantısında Türkiye'ye yaptırım uygulama seçeneğini gözden geçirdiğini söyledi. Gazetecilerin Rus savunma sistemlerini aldığı için Türkiye'ye yaptırım uygulayıp uygulamayacağı sorusuna verdiği yanıttan Trump "Bunu şu anda gözden geçiriyoruz ve üzerine konuşuyoruz" dedi. Barack Obama yönetimini suçlayan Trump "Bildiğiniz gibi Türkiye bizim Patriot sistemimizi almak istedi ve Obama yönetimi onlara izin vermedi ve onlara ancak başka bir sistemi almaya hazır olmaları halinde izin verdiler" diye konuştu.

ABD Başkanı Trump gün içerisinde daha önce Türkiye'ye destek veren açıklamalarda bulunmuştu. "Türkiye'yi seviyorum ve Cumhurbaşkanı (Erdoğan) ile iyi anlaşıyorum" diyen Trump, Türkiye'nin IŞİD lideri Ebubekir El Bağdadi'ye yönelik operasyona da "son derece yardımcı" olduğunu belirtmişti. Trump Macron’un "beyin ölümü" ifadesinin ise "çok çirkin" ve "saygısız" olduğunu söylemişti.

DW, Reuters/EC, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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