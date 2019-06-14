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Macron: Türkiye Kıbrıs'ta yasa dışı faaliyetlerini sonlandırmalı

14.06.2019 22:39 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Kıbrıs açıklarında hidrokarbon arayan Türkiye'nin "yasa dışı faaliyetlerini sonlandırması gerektiğini" söyledi.

Macron, "AB bu konuda zayıflık göstermeyecek" dedi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye'nin Kıbrıs açıklarındaki hidrokarbon arama faaliyetlerine yönelik tepkisini ve Avrupa Birliği (AB) üyesi Kıbrıs Cumhuriyeti'ne desteğini yineledi.

Güney Avrupa ülkelerinin liderlerini bir araya getiren Malta'daki AB zirvesinin ardından konuşan Macron, Kıbrıs'la tam bir dayanışma içinde olduğunu belirterek Kıbrıs Cumhuriyeti'nin egemenliğine saygı duyulması konusundaki kararlılığını vurguladı. Macron, "Türkiye, Kıbrıs'ın münhasır ekonomik bölgesinde sürdürdüğü yasa dışı faaliyetleri sonlandırmalı" diyerek Avrupa Birliği'nin bu konuda hiçbir zayıflık göstermeyeceğini kaydetti.

Doğu Akdeniz'deki sondaj gerginliği

Kıbrıs'ın çevresinde hem Rum hem de Türk tarafınca gerçekleştirilen doğalgaz arama faaliyetleri, Doğu Akdeniz'de gerginliği tırmandırıyor. Avrupa Birliği ülkeleri, Türkiye'ye ada çevresinde doğalgaz aramak için yaptığı planları hayata geçirmemesi için uzun süredir baskı yapıyor.

Türkiye'ye ait sondaj ve araştırma gemileri adadaki Türk yönetiminin ruhsat verdiği alanlarda geçen ay doğalgaz arama çalışmalarına başlamıştı.

Rum yönetimi ise 2011 yılında hidrokarbon aramak için adanın güneyinde 13 parsel ilan etmişti. Kıbrıs Cumhuriyeti bu parsellerin bir kısmında, uluslararası enerji şirketleriyle yaptığı anlaşmalar doğrultusunda sondaj çalışmalarına başladı. Rumların ilan ettiği parsellerden bazıları; Kuzey Kıbrıs'ın TPAO'ya ada açıklarında petrol ve doğal gaz araması için ruhsat verdiği alanlarla kesişiyor. Ancak taraflar, kesişen alanlar dışındaki bölgelerde yapılan arama ve sondaj çalışmalarına da tek taraflı gerçekleştirildikleri gerekçesiyle karşı çıkıyor.

DW,rtr/CÖ,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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