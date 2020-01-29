Macron: Türkiye, Libya konusunda verdiği sözü ihlal ediyor, kaygılıyım

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı Libya konusunda verdiği sözleri tutmadığını ve Berlin'deki anlaşmayı ihlal ettiğini söyledi.

Macron, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis ile bugün Paris'te düzenlediği ortak basın toplantısında, "Şu anda Türkiye'nin takındığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Berlin konferansında vermiş olduğu sözlerle aykırılık taşıyan tavırlarından dolayı duyduğum kaygıyı dile getirmek istiyorum" dedi.

Berlin'de geçtiğimiz haftalarda yapılan Libya Konferansı'nda 55 maddelik bir bildiri üzerinde uzlaşma sağlandı. Bildiride bundan sonra atılacak adımlar sıralanıyor ve çatışmaların sona erdirilmesi çağrısı yapılıyor. Ancak, Libya'da çatışmaların devam ettiği yönünde haberler geliyor.

Sosyal medyada bugün Libya açıklarında demirlemiş Türk savaş gemilerine ait olduğu iddia edilen görüntüler yer aldı.

Macron, Libya açıklarında Türk savaş gemilerinin bulunduğunu doğrulayarak, Türkiye'yi Libya'nın egemenliğini ihlal etmek ve Avrupa ile Batı Afrika'nın güvenliğini tehlikeye atmakla suçladı.