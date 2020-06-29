HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor

Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor

29.06.2020 22:54 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Macron Türkiye'nin Libya politikasını sert dille eleştirdi.

Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor

Macron, bölgeye savaşçı ihtal etmekle suçladığı Türkiye'nin davranışlarının cezai sorumluluk taşıdığını savundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki çatışmalara müdahil olduğu gerekçesiyle NATO müttefiki Türkiye'yi "cezai sorumluluk" taşımakla suçladı.

Berlin yakınlarındaki Meseberg'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşme sonrasında konuşan Macron, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını artırdığını savunarak, Suriye'den cihatçı savaşçıları bölgeye "ithal ettiğini" öne sürdü. Macron, "Bence bu durum NATO üyesi olduğunu söyleyen biri için tarihi ve cezai sorumluluktur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya konusundaki tavrının "kabul edilemez ve Avrupa için tehdit" olduğunu söyleyen Macron, Ankara'ya duruşunu "acil bir şekilde açıklığa kavuşturma" çağrısında bulundu. Macron, Ankara'yı Berlin Konferası'nda alınan kararları ihlal etmekle de suçladı.

Macron, Fransa'nın Libya'da General Halife Hafter'e destek verdiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

Rusya'ya paralı asker tepkisi

Macron, Rusya'nın paralı askerlerini Libya'ya göndermesini de eleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birkaç gün önce telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyleyen Macron, paralı askerlerin varlığını sert dille kınadığını Putin'e aktardığını belirtti.

Geçtiğimiz Cuma günü Rusya'ya ait 11 askeri kargo uçağının Suriyeli paralı askerler, silah ve mühimmat ile Sirte Havaalanına indiği iddia edilmişti. Libya Ulusal Petrol Şirketi, Rus paralı askerlerinin Şarara petrol kuyusunun bulunduğu alana konvoylar halinde girdiğinibildirmişti.

Türkiye'ye "tehlikeli oyun" suçlaması

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlamıştı. Macron, "Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu" ifade etmişti. Türkiye de, Macron'un açıklamalarına tepki göstererek, "Libya’da esas tehlikeli oyunu Fransa oynamaktadır" demişti.

Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenen zirveye katılan ülkeler, petrol zengini Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmişti. Türkiye de Libya Konferansı'na katılan ülkeler arasındaydı.

Türkiye, Kaddafi'nin öldürülmesinin ardından istikrarın sağlanamadığı Libya'da Birleşmiş Milletlerin meşru hükümet olarak tanıdığı Fayiz es-Serrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren ülkeler arasında yer alıyor. Libya'nın doğusunda ve güneyinde petrol sahaları gibi kilit noktalarda kontrolü elinde tutan General Halife Hafter ise Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan tarafından destekleniyor.

AFP/ÖA,JD

©️ Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması Estetik harikası güzelden olay yaratan YKS açıklaması
Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldiFransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi
Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?Udumbara çiçeği nerede ve nasıl yetişir? Efsanesi nedir?

En Çok Okunan Haberler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Kadın iç çamaşırı ve etek giydirilip videosu paylaşılmıştı! Dikkat çeken sözler

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

Sobaya sakladığı parayı unutunca 15 bin TL kül oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

TRT Spor spikeri maç yorumu sırasında 'gizli reklam' yaptı! Dalga konusu oldu

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Aşk yaradı! Hadise resmen eridi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası alınan kararları açıkladı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

29 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

İlginizi Çekebilir

Diğer Haberler
Avrupa Birliği'nden flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

AB'den flaş Türkiye kararı! Seyahat izni...

Rusya'yla ilgili o istihbarat Trump'a iletilmemiş! Beyaz Saray'dan açıklama geldi

Rusya'yla ilgili o istihbarat Trump'a iletilmemiş

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 813'e yükseldi

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

BAE'nin ABD'ye gönderdiği skandal Türkiye e-postası deşifre oldu

Suudi Arabistan’da çekirge istilası paniğe neden oldu!

Büyük panik! Şimdi de çekirge istilası...

The Independent: Fransa Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor

Fransa'ya tokat gibi Türkiye cevabı: Komik duruma düşüyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.