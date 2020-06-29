Macron: Türkiye Libya'da cezai sorumluluk taşıyor

Macron, bölgeye savaşçı ihtal etmekle suçladığı Türkiye'nin davranışlarının cezai sorumluluk taşıdığını savundu.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'daki çatışmalara müdahil olduğu gerekçesiyle NATO müttefiki Türkiye'yi "cezai sorumluluk" taşımakla suçladı.

Berlin yakınlarındaki Meseberg'de Almanya Başbakanı Angela Merkel'le yaptığı görüşme sonrasında konuşan Macron, Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını artırdığını savunarak, Suriye'den cihatçı savaşçıları bölgeye "ithal ettiğini" öne sürdü. Macron, "Bence bu durum NATO üyesi olduğunu söyleyen biri için tarihi ve cezai sorumluluktur" ifadesini kullandı.

Türkiye'nin Libya konusundaki tavrının "kabul edilemez ve Avrupa için tehdit" olduğunu söyleyen Macron, Ankara'ya duruşunu "acil bir şekilde açıklığa kavuşturma" çağrısında bulundu. Macron, Ankara'yı Berlin Konferası'nda alınan kararları ihlal etmekle de suçladı.

Macron, Fransa'nın Libya'da General Halife Hafter'e destek verdiği yönündeki iddiaları da yalanladı.

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