HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Macron: Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor

Macron: Türkiye Libya'da tehlikeli bir oyun oynuyor

22.06.2020 23:17 | Son Güncelleme

Türkiye'yi Libya'da "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçlayan Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bunun Berlin zirvesinde verilen taahhütlere aykırı olduğunu savundu.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti'ni destekleyen Türkiye'yi ülkede "tehlikeli bir oyun" oynamakla suçladı. Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile yaptığı görüşme sonrasında Libya'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Macron, "Bugün Türkiye'nin Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve bunun Berlin Konferansı'nda verilen bütün taahhütlere aykırı olduğunu düşündüğümü, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açıkça söyleme fırsatım oldu" ifadesini kullandı.

Ocak ayının sonunda Almanya'nın başkentinde düzenlenen zirveye katılan ülkeler, Libya'da taraflar arasında ateşkesi desteklemeyi, silah ambargosuna uymayı ve ülkenin iç işlerine karışmamayı taahhüt etmişti.

Macron, Sirte'nin Ulusal Mutabakat Hükümeti tarafından alınması halinde, batı sınırını korumak için Libya'ya askeri müdahaleyi gündeme getiren Mısır'ın endişelerinin de "meşru" olduğunu dile getirdi.

NATO'nun beyin ölümü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiği yönündeki sözlerini de tekrarladı. Geçen yılın sonunda NATO'nun "beyin ölümü"nün gerçekleştiğini söylediğini hatırlatan Macron, Akdeniz'de Libya açıklarında Türk ve Fransız gemileri arasında yaşanan olayın, NATO'nun "beyin ölümünün" gerçekleştiğinin bir kanıtı olduğunu söyledi.

Fransa'nın suçlamasıyla ilgili NATO devrede

Fransa, iki Türk fırkateyninin eşlik ettiği Tanzanya bandıralı "Çirkin" adlı kargo gemisini, Libya'ya silah taşıyarak BM'nin silah ambargosunu ihlal ettiği şüphesiyle arama girişiminde bulunulduğunu ve Türk gemilerinin "son derece saldırgan" bir şekilde bu girişimi engellediğini ileri sürmüştü. Türkiye ise bu iddiaları yalanlamış, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, iddiaları "gerçek dışı" olarak nitelendirmişti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de geçen hafta Türkiye'nin Fransız savaş gemisini taciz ettiği yönündeki suçlamasının inceleneceğini açıklamıştı.

Stoltenberg, "Türk deniz kuvvetlerinin, müttefiklerin Akdeniz'deki denetleme girişimine yanıt vermediği" yönündeki suçlamanın NATO savunma bakanları toplantısında Fransa tarafından gündeme getirildiğini belirterek "Ne olduğuna tam açıklık kazandırmak üzere NATO askeri makamlarının soruşturma başlatacağını" kaydetmişti.

AFP,Reuters,dpa/JD,HS

© Deutsche Welle Türkçe

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNERAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladıAyna karşısında bikinili poz veren Serenay Sarıkaya, hamilelik iddialarını yalanladı
ABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözlerABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözler
Mert Hakan Yandaş kimdir?Mert Hakan Yandaş kimdir?

En Çok Okunan Haberler

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Kucak kucağa oturan çifti paylaştı! 'Kapalı kapılar ardında...'

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

Meteoroloji'den İstanbul'a 'sarı' uyarı

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

İtalyan profesörden öngörü: Aşıya gerek kalmayacak

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

ATV Müge Anlı'da cinayet itirafı! Detaylar kan dondurdu

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

22 Haziran Türkiye koronavirüs tablosu! Bakan Koca paylaştı

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu!

Bir ilde daha maske takma zorunluluğu!

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

DSÖ'den kritik açıklama: Dünya yeni ve tehlikeli aşamada

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Sosyal medya fenomeni üvey oğlundan hamile kaldı

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Guaido'dan ilginç iddia: Hafter'in uçağı Caracas'a indi

Diğer Haberler
ABD'de tepki çeken İslamofobik ilan! Müslümanlar hakkında skandal ifadeler kullandılar

ABD'de skandal ilan! Müslümanlar hakkında çok ağır sözler

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 29 bin 663'e yükseldi

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

Bağdat Havalimanı’na roketli saldırı

UCM'den Libya'da bulunan '11 toplu mezar' açıklaması

UCM'den flaş '11 toplu mezar' açıklaması

PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

PKK'lıların mezarlara saldırması sonrası sert tepki

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

DSÖ'den korkutan açıklama: Vaka sayısı rekor kırdı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.