Macron: ‘‘Türkiye Tehlikeli Bir Oyun Oynuyor’’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Libya’da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin de dahil olduğu uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez El Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği desteği bir kez daha eleştirdi.

Macron, Türkiye’nin uluslararası müzakerelerdeki taahhütlerine ters düşen ‘‘tehlikeli bir oyun’’ oynadığını söyledi.

Libya'ya sınırı olan ülkelerden Tunus’un Ekim ayında seçilen Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir'in ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yaptı.

Said ile Elysee Sarayı'nda görüşen Macron, Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, "Fransa ve Tunus, Libya'da savaşan tarafları, herkesin güvenliğinin sağlanması, Libya kurumlarının yeniden birleşmesi ve tüm Libyalılar'ın yararına ülkenin yeniden yapılanması için, çatışmaya son vermeye ve taahhütlerine uyarak, BM çerçevesinde başlatılan müzakereleri sürdürmeye davet ediyor" dedi.

Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok açık bir şekilde söyleme fırsatım oldu, Türkiye'nin bugün Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında verdiği tüm taahhütlere aykırı davrandığını düşünüyorum" diye konuştu.