Macron: ‘‘Türkiye Tehlikeli Bir Oyun Oynuyor’’

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye’nin Libya’da Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği’nin de dahil olduğu uluslararası toplum tarafından tanınan Fayez El Sarrac liderliğindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne verdiği desteği bir kez daha eleştirdi.
Macron, Türkiye’nin uluslararası müzakerelerdeki taahhütlerine ters düşen ‘‘tehlikeli bir oyun’’ oynadığını söyledi.
Libya'ya sınırı olan ülkelerden Tunus’un Ekim ayında seçilen Cumhurbaşkanı Kays Said, Cezayir'in ardından ikinci yurt dışı ziyaretini Fransa'ya yaptı.
Said ile Elysee Sarayı'nda görüşen Macron, Libya konusunu ele aldıklarını belirterek, "Fransa ve Tunus, Libya'da savaşan tarafları, herkesin güvenliğinin sağlanması, Libya kurumlarının yeniden birleşmesi ve tüm Libyalılar'ın yararına ülkenin yeniden yapılanması için, çatışmaya son vermeye ve taahhütlerine uyarak, BM çerçevesinde başlatılan müzakereleri sürdürmeye davet ediyor" dedi.
Macron, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çok açık bir şekilde söyleme fırsatım oldu, Türkiye'nin bugün Libya'da tehlikeli bir oyun oynadığını ve Berlin konferansında verdiği tüm taahhütlere aykırı davrandığını düşünüyorum" diye konuştu.
Trump ve Macron telefonda görüştü
Aynı konuyu ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesinde ele aldıklarını kaydeden Macron, Trump'ın da Libya'nın, komşularının, bütün bölgenin ve Avrupa'nın çıkarları doğrultusunda düşündüğünü söyledi.
Beyaz Saray’dan Trump-Macron görüşmesine ilişkin yapılan ve liderlerin ikili ve bölgesel konuları görüştüğü belirtilen açıklamadaysa ‘‘Liderler Libya’da acil ateşkes yapılması ve Libyalı taraflar tarafından müzakerelerin hızla yeniden başlatılması gerekliliği konusunda hemfikir oldu. Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Macron, Libya’daki çatışmanın daha tehlikeli ve zor hale gelmesini önlemek için, her iki tarafın da askeri faaliyetleri derhal durdurması gerektiğine vurgu yaptı’’ denildi.
Fransa, geçen hafta yapılan NATO Savunma Bakanları toplantısında Türkiye'nin Libya açıklarında kendi savaş gemisine "saldırgan bir şekilde radar aydınlatması" yaparak, NATO kurallarını çiğnediğini öne sürmüş, NATO'dan konu hakkında soruşturma açılmasını istemişti.
Türkiye ise bunun karşılığında Fransa'yı "bölgedeki bazı ülkelerin taşeronluğunu yaparak Hafter'i desteklemekle" suçlamıştı.
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ise iddiaların anlaşılması için askeri yetkililerin bir inceleme yapacağını belirtmişti.
Türkiye ve Katar, Libya’da Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) gibi uluslararası toplum tarafından desteklenen ve başkent Trablus’u kontrol eden Fayez El Sarrac yönetimindeki Ulusal Mutabakat Hükümeti’ni destekliyor. Mısır, Rusya ve Birleşik Arap Emirlikleri ise ülkenin doğusuna hakim olan Halife Hafter’e ve Libya Ulusal Ordusu’na destek veriyor.
Son olarak Mısır, geçen hafta Libya’da savaşı sona erdirmek için bir ateşkes planının ayrıntılarını açıklamıştı. Toplantıya Türkiye ve Katar katılmazken ABD, Rusya, Fransa ve İtalya’dan temsilciler katılmıştı.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye’nin Mısır’ın ateşkes önerisine sıcak bakmadığını, Hürriyet gazetesine verdiği bir söyleşide ifade etmişti. Çavuşoğlu, Mısır’daki ateşkes için ‘‘Ölü doğmuştur’’ ifadelerini kullanmıştı.
Fransa daha önce Suriye konusunda da hem Türkiye’yi hem de ABD ve NATO’yu sert şekilde eleştirmişti. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, NATO için ‘‘Beyin ölümü gerçekleşti’’ ifadesini kullanmıştı.