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Macron: Türkiye ve Rusya, Fransa karşıtlığını körüklüyor

20.11.2020 21:40 | Son Güncelleme:
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Macron: Türkiye ve Rusya, Fransa karşıtlığını körüklüyor

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya’nın, özellikle bazı Kuzey Afrika ülkelerinde Fransa karşıtlığını körüklediğini iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türkiye ile Rusya'nın, Afrika'nın bazı ülkelerinde Fransa karşıtlığını artırıcı faaliyetlerde bulunduğunu öne sürdü. Afrika ülkelerinde Fransızca olarak yayımlanan haftalık gazete Jeune Afrique'e (Genç Afrika) röportaj veren Macron, resmi dili Fransızca olan bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının nedenine dair bir soruya verdiği yanıtta, "Bazı Afrikalı liderler tarafından ama en çok da Türkiye ve Rusya gibi dış güçlerce, postkolonyal (sömürge sonrası) önyargıların körüklendiği bir strateji ile karşı karşıyayız" ifadesini kullandı.

Bu konuda saf olmaya gerek olmadığını dile getiren Macron, Fransa karşıtlığını dile getirenlerle ilgili olarak, "Fransızca medyada böyle sözler sarfeden, videolar hazırlayanların çoğu Türkiye ve Rusya tarafından yoldan çıkarılmış kişiler" söyleminde bulundu.

Eşit haklar vurgusu

Söz konusu röportajda, bazı Afrika ülkelerinde artan Fransa karşıtlığının kökeninin daha eskilere dayandığını da vurgulayan Macron, ülkesi Fransa ile Afrika devletleri arasında ilişkilerin on yıllarca, şirketler arası ya da liderler arası kurumsal bir boyutta olduğunu ancak bunun eşit haklara sahip gerçek bir ortaklığa dönüştürülmesi gerektiğini ve kendi amacının da bunu tesis etmek olduğunu ifade etti.

"Ben Fransa ile Afrika arasında bir aşk hikayesi olması gerektiğini düşünüyorum" diyen Cumhurbaşkanı, istense de istenmese de Fransa'nın, Afrika'nın bir bölümünü içinde barındırdığını dile getirdi. Afrika devletleri ile Fransa ilişkileri hakkında, "kaderlerimiz birbiri ile iç içe geçmiş durumda" diyen Macron, tarihi gerçeklerin yadsınamayacağını belirtirken, diğer yandan "Ancak geçmişimizin esiri de olamayız. Bu korkunç olur" diye konuştu.

dpa / ET,TY

© Deutsche Welle Türkçe

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