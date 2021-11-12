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Macron: Türkiye ve Rusya Libya'dan paralı askerlerini çekmeli

12.11.2021 22:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Rusya ve Türkiye'nin Libya'daki paralı askerlerini derhal çekmesi gerektiğini söyledi.

Macron: Türkiye ve Rusya Libya'dan paralı askerlerini çekmeli

Paris'te düzenlenen Libya zirvesinde bir konuşma yapan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, paralı askerlerin çekilmesine yönelik planın derhal yürürlüğe konması gerektiğini belirtti. Macron Rusya ve Türkiye için savaşan askerlerin derhal Libya'dan çekilmesi gerektiğini söyledi.

Paris'te düzenlenen zirveye Fransa, Libya, Almanya, İtalya, Mısır liderlerinin yanı sıra ABD Başkan Yardımcısı Kamala Haris de katıldı.

"Paralı askerlerin çekilmesi planı hayata geçirilmeli. Rusya ve Türkiye paralı askerlerini gecikme olmaksızın çekmeli" diyen Macron, Libya'da Halife Hafter için savaşan 300 paralı askerin çekilmesini "bir ilk adım" olarak memnuniyetle karşıladığını söyledi.

Merkel: Türk tarafında çekinceler var

Almanya Başbakanı Angela Merkel de Türkiye'nin Libya'daki güçlerini çekme konusunda çekinceleri olduğunu ancak Rusya'nın yabancı güçlerin karşılıklı olarak çekilmesi niyetini taşıdığını söyledi.

Merkel "Türk tarafında halen bazı çekinceler var ancak Rusya tarafı bunun karşılıklı olarak yapılabileceğini kabul ediyor" dedi.

Seçime engel olan yaptırıma maruz kalacak

24 Aralık tarihinde yapılacak devlet başkanlığı seçimlerinin "berlirleyici bir rol oynadığını" söyleyen Merkel "Seçimler için hazırlıklar sonucun kabul edilmesini sağlayacak şekilde tamamlanmalı" diye konuştu.

Paris'te düzenlenen zirvede "Libya içinde ya da dışında seçim sürecini ve siyasi geçiş sürecini engellemeye, zayıflatmaya, manipüle etmeye ya da geçersiz kılmaya yönelik kişi ya da entitelerin" yaptırımlara maruz bırakılması yönünde de karar alındı.

2011 yılında Muammer Kaddafi'nin devrilmesi sonrasında iç savaşa sürüklenen Libya, Birleşmiş Milletler'in tanıdığı Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti ve Tobruk merkezli Temsilciler Meclisi olmak üzere iki ayrı yönetim bölgesine bölünmüştü.

Temsilciler Meclisi'ne bağlı olan Halife Hafter liderliğindeki Libya Ulusal Ordusu'na Rus Wagner Grubu'na bağlı paralı askerler de destek veriyor. Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır da Hafter'e destek veren yabancı ülkeler.

Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne destek veren Türkiye ise Suriye'deki militanları Libya'daki çatışmalara katılmak üzere bölgeye gönderdiğini kabul etmişti.

Türk askerlerinin Libya'daki varlığı, 27 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) ile imzalanan Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakatı'na dayanıyor. Ankara bu nedenle yabancı askerlerin çekilmesi için yapılan çağrıların kendisini bağlamadığını savunuyor.

Ekim 2020'de taraflar arasında ateşkes imzalanmış, Şubat ayı başında Birleşmiş Milletler himayesinde İsviçre'nin Cenevre kentinde toplanan Libya Siyasi Diyalog Forumu, Abdülhamid Muhammed Dibeybe'yi geçici başbakan ve Muhammed Yunus Menfi'yi üç üyeli Başkanlık Konseyi'nin başkanlığına seçmişti. Geçici hükümet, ülkedeki hizmetleri iyileştirmek, devlet kurumlarını birleştirmek ve seçimleri düzenlemekle görevlendirilmişti.

AFP, Reuters / EC, TY

©Deutsche Welle Türkçe

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