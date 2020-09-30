Macron: "Türkiye'nin Karabağ Açıklamaları Endişe Verici"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, Türkiye'nin Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki yoğun çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ krizi hakkında, savaş yanlısı açıklamalarından endişe duyduğunu söyledi. Macron "Türkiye'nin düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım" dedi. Macron, konuyu mevkidaşları Donald Trump ve Vladimir Putin’le görüşeceğini açıkladı.
Emmanuel Macron, Litvanya ve Letonya'ya düzenlediği dış gezinin ikinci gününde, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere açıklama yaptı. Macron, yukarı Karabağ krizine değinerek "Türkiye'nin son saatlerde verdiği savaş mesajları konusunda son derece endişeliyim. Türk politikacıların bu konudaki düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not ettim. Temelde Türkiye Azerbaycan'ı, Kuzey Karabağ'ın yeniden fethedilmesi konusunda teşvik ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Ama henüz çatışmanın bölgeselleştiğine dair elimizde yeterli bilgi yok" dedi.
"Trump ve Putin'le görüşeceğim"
Macron, konuyu Avrupa Konseyi'nde görüşmeden önce, Çarşamba günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini belirtti. Fransa, ABD ve Rusya’yla birlikte, Minsk Grubu olarak Yukarı Karabağ krizinin çözümü misyonunu yürütüyor.
Ermenistan yetkilileriyle de temas halinde olduğunu belirten Macron "Ermenistan ve Ermeni halkına, Fransa'nın kendi rolünü oynayacağını söyledim. Tetikte olacağız. Gerilimi tırmandıran hiçbir açıklamaya müsamaha göstermeyeceğiz" diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, çatışmaların durması için Ermenistan’dan Yukarı Karabağ’daki işgaline son vermesini istemişti. Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'daki "işgal altındaki topraklarını geri kazanmasına ve uluslararası hukuk kapsamındaki hak ve çıkarlarını savunmasına" yardımcı olmaya kararlı olduğunu söyledi.
BM ve AB’den açıklamalar
BM Güvenlik Konseyi de Salı günü oybirliğiyle "çatışmaya derhal son verilmesi" çağrısında bulundu.
Avrupa Birliği de Pazartesi günü Karabağ'daki durumun "çok endişe verici" olduğunu ve bu bölgeye yapılacak herhangi bir müdahaleyi "kabul edilemez" olarak değerlendirdiklerini bildirdi.
Perşembe ve Cuma günü Brüksel’de toplanacak ve uluslararası konuları ele alacak AB liderler zirvesinde de Yukarı Karabağ krizi gündeme gelecek.