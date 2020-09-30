Macron: "Türkiye'nin Karabağ Açıklamaları Endişe Verici"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmnuel Macron, Türkiye'nin Azerbaycan’la Ermenistan arasındaki yoğun çatışmalara sahne olan Dağlık Karabağ krizi hakkında, savaş yanlısı açıklamalarından endişe duyduğunu söyledi. Macron "Türkiye'nin düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not aldım" dedi. Macron, konuyu mevkidaşları Donald Trump ve Vladimir Putin’le görüşeceğini açıkladı.

Emmanuel Macron, Litvanya ve Letonya'ya düzenlediği dış gezinin ikinci gününde, Letonya'nın başkenti Riga'da gazetecilere açıklama yaptı. Macron, yukarı Karabağ krizine değinerek "Türkiye'nin son saatlerde verdiği savaş mesajları konusunda son derece endişeliyim. Türk politikacıların bu konudaki düşüncesiz ve tehlikeli açıklamalarını not ettim. Temelde Türkiye Azerbaycan'ı, Kuzey Karabağ'ın yeniden fethedilmesi konusunda teşvik ediyor. Bunu kabul edemeyiz. Ama henüz çatışmanın bölgeselleştiğine dair elimizde yeterli bilgi yok" dedi.

"Trump ve Putin'le görüşeceğim"

Macron, konuyu Avrupa Konseyi'nde görüşmeden önce, Çarşamba günü Rus mevkidaşı Vladimir Putin ve Perşembe günü ABD Başkanı Donald Trump’la görüşeceğini belirtti. Fransa, ABD ve Rusya’yla birlikte, Minsk Grubu olarak Yukarı Karabağ krizinin çözümü misyonunu yürütüyor.