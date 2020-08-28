Macron: Türkiye’ye karşı kırmızı çizgi politikası uyguladık

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ülkesinin Doğu Akdeniz'de Türkiye’ye karşı sert bir tavır takınarak "kırmızı çizgi politikası” uyguladığını belirtti. Macron, Ankara’nın sözlerden ziyade eylemleri dikkate alıp onlara saygı duyduğunu söyledi. Macron, Cuma günü Paris'te gazetecilerle bir araya geldiği yaz sonu toplantısında, konu Akdeniz’in egemenliği olduğunda kendisinin sözleri ve eylemleriyle tutarlı olması gerektiğini söyledi. Macron, "Türklerin sadece bunu (sözler ile eylemlerin tutarlı oluşunu) dikkate aldığını ve buna saygı duyduğunu söyleyebilirim… Fransa’nın bu yaz yaptığı önemliydi: Bu bir kırmızı çizgi politikasıdır” dedi. Macron daha önce Suriye konusunda da sözlerini eylemleriyle desteklediğinin altını çizdi. Fransa’nın geçen haftalarda Doğu Akdeniz’deki geçici varlığını artırma kararı ile bu hafta içerisinde Yunanistan, Kıbrıs Cumhuriyeti ve İtalya ile birlikte Doğu Akdeniz'de gerçekleştirdikleri askeri tatbikata da değinen Macron, Fransa’nın sert ama ölçülü bir tavır sergilediğini söyledi. Macron, "Orantılıydı. Oraya donanmanın tümünü yollamadık” diye konuştu.

Türkiye’nin Doğu Akdeniz'deki eylemlerini "provokatif” olarak değerlendiren Macron, Türkiye’nin Avrupa Birliği'nin (AB) iki üyesi olan Yunanistan ile Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Münhasir Ekonomik Bölgelerine ve egemenlik haklarına “saldırdığını” belirtti. Macron, "Türkiye'nin son yıllardaki stratejisini bir NATO üyesi ülkenin stratejisi olarak değerlendirmiyorum” dedi. MSB: Türk savaş uçakları, Yunan F-16'larını uzaklaştırdı Milli Savunma Bakanlığı tarafından Cuma akşamı yapılan açıklamada, Türk F-16 savaş uçaklarının Türkiye'nin Navtex ilan ettiği bölgeye yaklaşan Yunan Hava Kuvvetlerine ait 6 adet F-16 uçağını Perşembe günü bölgeden uzaklaştırdığı belirtildi. Açıklamada, 6 adet F-16 uçağının Girit Adası'ndan kalktığı, Kıbrıs Cumhuriyeti'ne doğru gittiğinin tespit edildiği, bu sırada uçakların Navtex ilan edilen bölgeye yaklaştığı belirtildi. Yunanistan'a ait olduğu tespit edilen uçaklara, “gözle teşhis sağlamak ve bölgeden uzaklaştırmak maksadıyla” Türk F-16 uçaklarının Kıbrıs adasının güneybatısında önleme yaptığı ve bölgeden uzaklaştırıldığı kaydedildi.