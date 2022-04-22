Macron Ukrayna'ya Verilen Silahları İlk Defa Açıkladı

Rus işgalinin başlamasından bu yana Ukrayna’ya silah desteği veren ancak "güvenlik" gerekçesiyle bu yardımın içeriğini gizli tutan Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilk kez silah teslimatlarının ayrıntılarını paylaştı. Macron, Ukrayna'ya Milan tanksavarları ile CAESAR kamyona monte topçu sistemi verdiklerini söyledi.

Birçok Batılı müttefikin aksine Ukrayna'ya silah yardımında bugüne kadar açıklama yapmayan Fransa, Kiev'e yaptığı askeri teslimatların içeriği konusundaki sessizliğini bozdu. Ukrayna'ya yakıt ve "savunma silahları", yani miğfer, kurşun geçirmez yelek, mayın temizleme cihazı ve tıbbi ekipman gönderdiğini bildiren Fransa, sonunda yolladığı ağır silahları da açıkladı.

Fransa'nın en çok okunan yerel gazetesi Ouest France'a geniş bir söyleşi veren Macron, Almanya'da yardımlarla ilgili süren tartışmalara ilişkin "Berlin Ukrayna'ya, Leopard tankları gibi ağır silahlar vermeli mi?" sorusunu yanıtladı.

Macron, "Herkes siyasi dengeleri çerçevesinde sorumluluk alıyor. Ben diğer ülkelerin siyasi kararlarına karışmam. Ancak Almanya ile yoğun işbirliği içindeyiz. Başbakan Scholz ile daha iki gün önce bu konuyu konuştuk. Hala Milan'dan CAESAR’a pek çok önemli teçhizat ve çeşitli silah türleri sunuyoruz. Elbette her zaman kırmızı bir çizgi ile yani savaşın bir tarafı haline gelmeden, bu yolda devam etmemiz gerektiğini düşünüyorum" dedi.

IŞİD'e karşı kullanılan CAESAR obüsleri

Milan füzelerinin teslimatını doğrulatan Le Monde gazetesi, Fransız ordusunun stoklarından çıkarılan birkaç düzine füzenin Ukrayna'ya teslim edildiğini daha önce yazmıştı. Ancak Macron'un açıklamasına kadar, Fransız zırhlı CAESAR obüslerinin Ukrayna'ya teslimatından kamuoyunun haberi olmadı. Savunma dünyasında "müthiş etkin" diye tanımlanan bu kendinden tahrikli silahlar, 40 kilometre mesafeye dakikada 6 ila 8 kez, 155 milimetrelik mermi fırlatabiliyor.

Fransız ordusunun 76 CAESAR'ı var ve 2025'e kadar, savunma gücüne 109 CAESAR obüsü katacağı biliniyor. Fransa, bu silahları daha önce Irak ve Mali'de IŞİD'e karşı kullandı. CAESAR’lar Suudi Arabistan, Danimarka, Endonezya, Fas, Çek Cumhuriyeti ve Tayland'a da ihraç edildi.

L'Opinion gazetesi de Ukrayna'ya yapılan silah yardımının toplam 120 milyon Euro’ya ulaştığını belirterek, Fransa'nın "Javelin" tanksavar füzeleri ve "Mistral" kısa menzilli uçaksavar füzeleri de teklif ettiğini kaydetti.

Fransa Savunma Bakanlığı, 15 Nisan'da yaptığı bir basın açıklamasında, "koruma araçları, optik ve elektronik (optronik) teçhizat, silah, mühimmat ve silah sistemleri" teslim ettiklerini duyurmuştu. Bakanlık şimdiye kadar 100 milyon Euro’luk askeri malzeme verdiğini belirtti.

NATO üyelerinden ağır silah yardımı

Öte yandan, Rusya'nın Ukrayna'ya müdahalesinde yeni aşamaya geçtiğini açıklamasının ardından, ABD başta olmak üzere NATO müttefiklerinden de yeni silah yardımı açıklamaları geldi. ABD, Kanada, İngiltere, Çek Cumhuriyeti ve Hollanda gibi bazı NATO ülkeleri ağır silah teslimatlarına yeşil ışık yaktı.

ABD Başkanı Biden’ın dün 800 milyon dolarlık yeni askeri yardım açıklamasından sonra Kanada Başbakanı Justin Trudeau da 500 milyon dolarlık ek silah yardımı yapacaklarını duyurdu.

Ağır silah teslimi konusuna tereddütlü yaklaşan Almanya ise, Kiev'e Sovyet yapımı silah tedarik eden Doğu Avrupalı müttefikler aracılığıyla yardım sözü verdi. Almanya, Ukrayna'ya ağır silah teslimatı için Slovenya ile anlaştı. Ljubljana, Sovyet tasarımı T-72 tanklarını Kiev'e teslim edecek. Berlin de karşılığında Slovenya'ya 20 Marder zırhlı piyade ve 20 Fuchs zırhlı nakliye aracı verecek.

