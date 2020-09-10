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Macron'un Erdoğan'la ilgili açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 10.09.2020 13:55 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron AB'ye skandal bir çağrıda ve "Biz, Avrupalılar olarak, Erdoğan'a karşı katı ve güçlü olmalıyız." dedi. Macron'un açıklamarına ilk sert tepki ise AK Parti'den geldi.

Macron'un Erdoğan'la ilgili açıklamalarına AK Parti'den sert tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Macron'un sözlerine sert tepki gösterdi.

Sosyal medya üzerinden açıklamada bulunan Çelik, "Macron 'sorunumuz Türk halkıyla değil Erdoğan’la' demiş. Sömürgecilerin eski ve ahlaksız bir oyunudur bu. Halkları sömürmek içi sahte sevgi gösterisi sunar ama vatansever liderleri hedef alırlardı. Sömürgeci kafanın Cumhurbaşkanımızı hedef alması bizim için gururdur." dedi.

Çelik, açıklamasının devamında şu ifadelere yer verdi:

Bizim sizin gibi sömürgeci kafalarla sorunumuz var Bay Macron. Acı çektirdiğiniz haklarla ve sömürmek istediğiniz halklarla insani ve kardeşlik bağımız var. O yüzden sizinle karşı karşıyayız. Tehdit dili kullandığınız ülke Türkiye’dir. Türkiye size en uygun cevapları verecektir.

Siz Bay Macron burayı kolayca kandırabileceğiniz kabile devletleri ile karıştırmayın. Bu ülkenin seçilmiş Cumhurbaşkanı ile halkını ayırmaya kimsenin gücü yetmez. “Erdoğan ayrı, Türk halkı ayrı” diyerek oynadığınız oyunu defalarca Afrika’da oynadığınızı biliyoruz.

Fransa gibi bir devleti bugünkü başarısız duruma düşüren Macron’dur. Macron Fransa’yı yönetme beceriksizliğini dış politika saldırganlığı ile örtbas etmeye çalışıyor. Macron, Hafter’in toplu mezarlarından sorumludur.

Macron şimdi Yunanistan’ı kullanarak Doğu Akdeniz’de sömürgecilik oyunu oynamaya çalışıyor. Suriye’de deneyip berbat ettiği oyunu Akdeniz’e taşımaya çalışıyor. Cumhurbaşkanımız bu saldırganlığa izin vermediği için Cumhurbaşkanımızı hedef alıyor.

Macron'dan önemli Türkiye açıklamasıMacron'dan önemli Türkiye açıklaması

Macron göreve geldiğinden beri Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği herşey de yanıldı. Dış politika konusunda artık tecrübesizlikle izah edilemeyecek bir başarısızlık içine düştü. Macron, Suriye’de PKK/PYD, Libya’da Hafter, Akdeniz’de Yunanistan’la başarısızlığa koşuyor.

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