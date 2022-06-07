Macron'un sözleri Zelenskiy'i kızdırdı! "Gerçekten anlamıyorum, 8 yıldır bizi öldürüyorlar"

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarında, Rusya ve Ukrayna ile ilgili açıklamalarıyla sık sık dikkat çeken Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'dan bir kez daha çok konuşulacak açıklamalar gelmişti. "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz ki savaş bittiği gün diplomatik kanallardan bir çıkış yolu inşa edebilelim." ifadelerini kullanan Macron, arabulucu rolünü Fransa'nın üstlenmesi gerektiğine inandığını belirtmişti. Macron'un "Rusya'yı küçük düşürmemeliyiz" sözlerine Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den tepki geldi. Zelenskiy, yaptığı açıklamada, Macron'un Batı'ya Rusya'ya "küçük düşürme" ruhuyla muamele etmeme yönündeki çağrısına karşı çıktı.

"RUSYA'NIN AŞAĞILANMASI? 8 YILDIR BİZİ ÖLDÜRÜYORLAR"

Macron’un 2014'ten bu yana Donbas'taki çatışmaları sona erdiremeyen Minsk süreci kapsamında daha önceki barış anlaşmalarına Rusya'nın uymadığını çok iyi bildiğini kaydeden Zelenskiy, "Ben gerçekten anlamıyorum. Rusya'nın aşağılanması? 8 yıldır bizi öldürüyorlar. Burada ne hakkında konuşuyoruz?" ifadesini kullandı.

"PUTİN İLE YÜZ YÜZE YAPILMASI GEREKİYOR"

Zelenskiy, Rus ordusunun işlediği vahşete rağmen barış görüşmelerine açık olduğuna işaret ederek, "Her savaş müzakere masasında bitmelidir. Ancak barış görüşmeleri, Vladimir Putin ile yüz yüze yapılması gerekiyor." diye konuştu.

Bazı Batılı müttefiklerin Kiev'in katılımı olmadan ateşkes şartlarını oluşturma girişimlerini eleştiren Zelenskiy, “Ukrayna'nın egemenliği için Batı'nın desteğine ve Batı'nın sürekli ilgisine ihtiyacımız var. Ukrayna'nın arkasından müzakere asla olamaz. Bu ülkenin pozisyonunu dinlemeden Ukrayna topraklarında nasıl ateşkes sağlayabiliriz? Bu çok şaşırtıcı." değerlendirmesine bulundu.

"RUSLAR VE UKRAYNALILAR KARDEŞTİR" AÇIKLAMASINA DA TEPKİ GELMİŞTİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron daha önce de “Ruslar ve Ukraynalılar kardeştir" şeklinde bir açıklama yapmıştı. Ukrayna Dışişleri Bakanlığından bu açıklamalara da bir tepki gelmişti. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko yaptığı açıklamada, "Rusya ve Ukrayna tarihsel bir takım sebeplerle birbirine yakınlar ancak Rusya ve Ukrayna’nın kardeş olma efsanesi 2014 yılında Kırım’ın işgaliyle bozulmaya başladı” ifadelerini kullanarak, “Sözde Rusça konuşanları korumaya geldiler ama 8 yılda 14 bin Ukraynalıyı öldürdüler. Bu efsane Rusya’nın şubat ayında füze göndermeye başlamasıyla tamamen bitmiştir” demişti. Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırılarına değinen Nikolenko, “Kardeş dediğin çocukları öldürmez, insanları kurşunlamaz, kadınlara tecavüz etmez ve kardeş olarak gördüğü milletin evini yıkmaz. En acımasız düşman bile savunmasız insanlara bunu yapmaz. Kardeş halk ifadesini kullanmak için hiçbir sebep yok" ifadelerini kullanmıştı. (AA/İHA)

