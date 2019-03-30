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Macron Ürdün Kralı 2. Abdullah ile görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2019 14:04 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede Suriye, Filistin ve bölgesel konular ele alındı - Elysee Sarayı: - "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, işgal edilen Golan Tepeleri üzerinden İsrail'in egemenliğinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sadece bölgesel tansiyonu artırdığını vurguladı"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ürdün Kralı 2. Abdullah ile yaptığı görüşmede, işgal edilen Golan Tepeleri üzerinden İsrail'in egemenliğinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sadece bölgesel tansiyonu artırdığını vurguladı.

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Macron'un dün Elysee Sarayı'nda Kral 2. Abdullah ile görüştüğü bildirildi.

Açıklamada, görüşmede terörle mücadele konusunda iki ülkenin arasındaki iş birliğin güçlendirilmesine karar verildiği ifade edildi.

İki liderin Suriye'de çözümün siyasi olduğu ve bunun bölgedeki istikrar için önemini vurguladığı kaydedilen açıklamada, Suriye'de kapsamlı siyasi bir çözüme gidilmemesi durumunda barışın sağlanamayacağının altı çizildi.

Açıklamada, Macron ve Kral 2. Abdullah'ın İsrail ile Filistin arasında artan gerginlikten endişe ettiği ve görüşmede Golan Tepeleri konusunun ele alındığı belirtilerek, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron, işgal edilen Golan Tepeleri üzerinden İsrail'in egemenliğinin tanınmasının uluslararası hukuka aykırı olduğunu ve sadece bölgesel tansiyonu artırdığını vurguladı." denildi.

- Trump'ın Golan Tepeleri kararı

ABD Başkanı Donald Trump, 25 Mart'ta Beyaz Saray'da İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı görüşmede "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini ABD'nin resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamıştı.

Trump, 21 Mart'ta da Twitter'dan, "52 yılın ardından ABD için İsrail'in Golan Tepeleri üzerindeki egemenliğini tam olarak tanımanın zamanı geldi." ifadesini paylaşmıştı.

İsrail, Suriye toprağı olan Golan Tepeleri'ni 1967'den bu yana işgal altında tutuyor.

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Fransa Golan Tepeleri macron Ürdün kralı 2. Abdullah

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