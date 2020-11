Macron ve ABD Medyası Arasında Sert Atışma

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, hükümetin cihatçı terör ve Corona virüsüyle mücadele politikalarını sert şekilde eleştiren Amerikan, İngiliz ve Almanya'nın dev medya gruplarıyla sert bir kavgaya girdi. Gazeteler Macron'u "Banliyölerdeki getto sorununu ve entegrasyondaki başarısızlığı çözmek yerine laiklik adına Fransız Müslümanları’na baskı yapmakla" suçladı. Macron ise, radikal İslamcılığa karşı izlenen politikaları ele alış şekilleri nedeniyle Anglo-Sakson medyasını "şiddeti meşrulaştırmakla" suçladı. Macron'un telefonla aradığı New York Times'ın yanıtı yine sert oldu.

Amerika'nın en prestijli dergilerinden New Yorker muhabiri Alexandra Schwartz, 1 Kasım'da Macron'un paylaştığı, "Laiklik kimseyi öldürmedi" mesajına, Twitter hesabından "Hatırlatma: Stalin ve Mao" mesajıyla yanıt verdi. Ancak gazeteci, eleştiriler üzerine bu mesajını geri ekti.

Elysee Sarayı, Financial Times'da, 4 Kasım'da, "Macron'un ayrılıkçı İslam’la mücadelesi ülkede bölünmeyi daha da derinleştiriyor" başlığıyla çıkan haber nedeniyle gazeteyi arayarak eleştirilerini dile getirince, Financial Times haberi geri çekti ve yerine Macron'un konuya ilişkin bir mektubunu yayınladı. Gazetenin haberde kullandığı kavramların özellikle yanlış olduğunu dile getiren Macron mektubunda, "İslamla değil, radikal İslamla mücadele ettiklerini" vurguladı. Financial Times okurları Macron'un yanıtını, "neye yanıt verdiğini bilmeden" okudu.

ABD medyası da eleştirdi

New York Times, tarih öğretmeni Samuel Paty'nin başının kesilerek öldürülmesini ilk gün, "Fransız entegrasyon politikasının başarısızlığı ve polis şiddeti olarak" verdi. NYT, 26 Ekim'de, "Bir profesörün başının kesilmesinden sonra, Fransa 'içerideki düşmana' karşı büyük bir baskı başlattı" başlığıyla verdiği analizde, "Ancak bir bütün olarak ulus, Müslüman toplumda sık sık dile getirilen, entegrasyon modelinin elden geçirilmese bile güncellenmesi gerektiği fikrine ihtiyatla bakıyor" yorumunu yaptı.