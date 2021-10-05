Macron ve Blinken Paris'te Görüştü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, OECD Bakanlar Komitesi toplantısı ve Fransa ile iptal edilen denizaltı anlaşması nedeniyle bozulan ilişkilerde güvenin yeniden tesis edilmesi için geldiği Paris'te Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü.

Blinken'in Macron ile görüşmesi ihtimali dile getirilmiş olsa da Elysee'nin resmi gündeminde görüşme yoktu. Elysee kaynakları, Amerikalı bakanla Macron'un diplomasi danışmanı Emmanuel Bonne'un görüşeceğini, ancak programın değişebileceğini belirtmişti. Sonunda baş başa görüşmeyi seçen Macron, Blinken'i Elysee Sarayı'nda kabul ederek, krizden bu yana ilk kez bir Amerikalı yetkiliyle yüz yüze görüştü.

Elysee'den görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada, Macron ve Blinken'in "iki ülke arasındaki güveni yeniden tesis etmek için" bir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi. Açıklamada, "İki müttefik ülke arasında, özellikle AB-NATO işbirliği, Sahra ve Hint-Pasifik'teki ortak çıkar konularında koordinasyonu derinleştirme ve güçlendirme fırsatına sahip olduğumuza dair ortak bir anlayış var" denildi.

Blinken'in Fransız büyükelçisinin geri çağrılmasının ardından "ilişkiyi yeniden kurmanın yollarını incelemek ve Fransa ile ABD arasındaki güveni yeniden tesis etmeye yardımcı olmak için Paris'te kabul edildiği" belirtilen açıklamada, Blinken ile Macron'un "uzun süre baş başa görüştükleri" de vurgulandı.

Blinken: "İlişkilerimizi geliştirmek için sabırsızlanıyoruz"

Bakan Blinken de, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Paris'te Büyükelçi Emmanuel Bonne ve Emmanuel Macron ile önemli görüşmeler yaptım. Avrupa, Sahra ve Afganistan ile ilgili ortak güvenlik çıkarlarını tartıştık. İkili ilişkilerimizi geliştirmek için sabırsızlanıyoruz" dedi.

Elysee kaynakları, görüşmede güven krizinin yanısıra, Avrupa'da Macron'un savunduğu "AB savunması ve AB-NATO ilişkileri ile ABD'nin Sahra bölgesindeki terörle mücadeleye yardım etmesi" konuları da ele alındı.

Paris, Avustralya ile imzaladığı 56 milyar Euro değerindeki denizaltı anlaşmasının ABD'ye verilmesi üzerine yaşanan krizin ardından Joe Biden yönetimine sert tepki gösterdi. Fransa Dışişleri, ikili ilişkiler tarihinde ilk kez Fransa'nın Washington Büyükelçisi Philippe Etienne'i bilgilenme amaçlı geri çekti. Blinken-Macron görüşmesi, Büyükelçi Etienne'in bu hafta göreve başlamasının ertesine denk geldi.

Biden-Macron görüşmesine hazırlık

Blinken, Paris'te OECD programının yanısıra, Fransa Dışişleri Bakanı Jean Yves Le Drian ile bir araya geldi. Beraberindeki heyetle Dışişleri Bakanlığı'nda Le Drian ve ekibiyle yaptığı görüşmeyi yine Twitter hesabından değerlendiren Blinken, "Fransa Dışişleri Bakanı ile, ortak ekonomik ve kalkınma sorunlarının yanı sıra Hint-Pasifik, Sahra ve Afganistan'daki bölgesel sorunları ele aldığımız verimli görüşmeden memnunum" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'ndaki görüşme sonrası basın toplantısı ya da ortak açıklama yapılmadı. Ancak Le Monde gazetesi, bir önceki ziyaretinde Blinken'i "Antony evine hoş geldin" diyerek karşılayan Fransız Bakan Le Drian'ın, Blinken'i "daha soğuk karşıladığını, toplantının çok daha ciddi bir havada geçtiğini" yazdı. Le Drian, denizaltı anlaşmasının imzalanmasının ardından "ABD'nin kendilerini sırtından bıçakladığını" dile getirmişti.

Başkan Joe Biden ve Macron'un telefon görüşmesinin ardından iki başkent arasındaki tansiyon düşse de, "ilişkilerin normalleşmesi için daha fazla zamana ihtiyaç olduğunu" iki taraf da vurguluyor. Macron, Ekim ayı sonunda Roma'da yapılacak G20 ve Glasgow'da yapılacak COP 26 İklim Zirvesi çerçevesinde Başkan Joe Biden ile yüz yüze görüşecek.

