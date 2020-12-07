Macron ve El-Sisi’den Türkiye’ye Çağrı

Mısır Cumhurbaşkanı Abdelfettah El-Sisi, iki günlük devlet ziyareti için Paris'e gelerek, Elysee Sarayı'nda Cumhurbaşkanı Emmaneul Macron’la görüştü. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısına, Mısır'daki insan hakları ihlalleri tartışması ve "demokrasi-teokrasi" atışması damga vurdu. Macron ve El-Sisi, Elysee Sarayı'ndaki görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. Fransa Cumhurbaşkanı, basın toplantısına, Charlie Hebdo dergisinin yeniden Hz. Muhammed karikatürlerini yayınlaması nedeniyle, Fransa aleyhine başlatılan kampanyaya Mısır'ın katılmamasından dolayı El-Sisi'ye teşekkür ederek başladı. Aşırı çevrelerin boykot ve eylem çağrılarıyla bazı Müslüman ülkelerde Fransa'nın protesto edildiğini hatılatan Macron, bir kez daha Fransa'nın karikatürlerin yayınlanmasına "ifade özgürlüğü" penceresinden baktığını söyledi ve Fransa ve Mısır'ın "nefret ve şiddet söylemleri karşısında bir uygarlık alanı açtıklarını" dile getirdi. Doğu Akdeniz ve Türkiye konusunda ortak tavır alan iki lider, "Akdeniz'in istikrarı, Libya krizinin barışçı şekilde çözümünden geçer" diyerek, Türkiye ve Rusya'dan yabancı savaşçıları çekmesini istedi. Macron, Doğu Akdeniz ve Libya krizlerinin çözümünde, Mısır ile hem jeopolitik hem de enerji alanında gerçek bir işbirliği içinde olduklarını birkez daha teyit etti.

El-Sisi'nin ziyareti öncesinde 20 kadar insan hakları örgütü Macron'dan Mısır'a silah satan Fransa'nın silah ihracatını, siyasi tutukluların bırakılması şartına bağlamasını istedi. Macron'un basın toplantısında bu talebe yanıtı "hayır" oldu: "Savunma ve ekonomik ilişkilerimizi buna bağlamayı doğru bulmuyorum. Çünkü Mısır terör örgütleriyle savaşıyor. Öncelikle halkların egemenliklerine saygım var. İkincisi de, böyle bir karar bölgenin daha fazla istikrarsızlaşmasından başka bir işe yaramaz. İnsan hakları üzerinde etkisiz kalır, terörle mücadelede de ters etki yaratır. Bu nedenle yapmayacağım" dedi. El-Sisi de, Mısır'da sivil toplumun aktif olduğuna, yoğun ve dinamik bir genç nüfus bulunduğuna dikkat çekerek, "Sorunuzda bizi sanki despot, şiddet yanlısı liderlermişiz gibi tanımlıyorsunuz. 65 milyon genç var bizim toplumumuzda. Despot rejimi kabul etmezler. Ama devleti radikal saldırılara karşı korumam gerekiyor. 100 milyon kişiyi korumak zorundayım. Çok karmaşık bir bölgede yaşıyoruz. Halkın güvenliği bizim önceliğimiz" diye konuştu.