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Macron ve Erdoğan'dan Mektup Diplomasisi

16.01.2021 00:50 | Son Güncelleme:
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Macron ve Erdoğan'dan Mektup Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülke arasındaki tansiyonu düşürmek için mektup alışverişinde bulundu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülke arasında yaz aylarından bu yana süren tansiyonu düşürmek için mektup alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki liderin karşılıklı ve olumlu bir mektup alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Açıklamayı Elysee Sarayı ve Türk ve Fransız diplomatlar da VOA Türkçe'ye doğruladı.

Elysee Sarayı, "Diyaloğa asla hayır demedik. Ancak somut jestlere ihtiyacımız var. Top Türk Cumhurbaşkanı’nda" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, yeni yıl dileklerini iletmek ve Fransa'yı hedef alan terör saldırılarının ardından taziyelerini sunmak için Sayın Macron'a bir mektup yazdı. Bu mektuba bu hafta yanıt aldık" dedi.

Mektubun Türkçe, "Sevgili Tayyip" diye başladığını belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, iki liderin yüz yüze görüşmeden önce telefon ya da video konferans yoluyla da bir ön görüşme yapma arzusunu dile getirdiklerini belirtti.

Elysee: "Somut jestlere ihtiyacımız var"

VOA Türkçe'ye mektubu doğrulayan Elysee kaynakları, "Cumhurbaşkanı kendisine gelen mektubu yanıtladı. Ancak şimdi somut jestlere ihtiyacımız var’’ dedi.

Elysee kaynakları, bu konudaki tavrılarının açık olduğunu, "Cumhurbaşkanı'nın hiçbir zaman, Türk mevkidaşı Erdoğan ile diyaloğu reddetmediğini, sonuç almak için her zaman diyaloğa açık olduğunu, ancak şimdi topun Cumhurbaşkanı Erdoğan’da olduğunu" vurguladı.

Elysee diplomatları, mektubun içeriğine ve "video konferans yöntemiyle görüşme" iradesine ilişkin bilgi vermedi.

Covid için geçmiş olsun mesajı

Türk diplomatik kaynakları da, VOA Türkçe'ye, "Sayın Cumhurbaşkanımız , Covid 19'a yakalanan Fransa Cumhurbaşkanına geçmiş olsun dilkelerini ileten ve iyileştikten sonra, Covid-19 salgınıyla ortak Türkiye-Fransa, Türkiye-AB ilişkileri ile bölgesel konular hakkında Sayın Macron ile yeniden fikir alış verişinde bulunmak istediğini söylemiştir. Sayın Macron da, bir video konferans aracılığıyla konuşabilecekleri yanıtını vermiştir" dedi.

Yeni bir sayfa açma arzusu

Suriye ve Libya kriziyle gerilen Fransa ve Türkiye arasındaki ilişkiler, son 6 ayda, Doğu Akdeniz ve Karabağ sorunu da eklenince, iki ülke liderinden karşılıklı sert açıklamalar gelmişti.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron geçtiğimiz yaz düzenlenen MED 7 zirvesinde , "Bizim sorunumuz Türk halkıyla değil, onun Cumhurbaşkanı ile. Böyle bir lider Türk halkına yakışmıyor" derken, Cumhurbaşkanı Erdoğan da, "Macron, Fransa'nın başında bir beladır. Bir an evvel kurtulmalarını diliyorum" ifadelerini kullanmıştı.

Aralık ortasında Brüksel’de yapılan AB zirvesinde sert yaptırım kararı alınmayınca Ankara hükümeti, AB ve Fransa ile ilişkileri düzeltmeye ve "yeni bir sayfa açmaya" hazır olduklarını açıklamıştı.

Aynı dönemde Fransa ve Türk Dışişleri bakanları telefonda görüşerek, "iki ülke arasındaki ilişkilerin normalleşmesi için yeni bir yol haritası belirleme" konusunda uzlaştıklarını belirtmişti.

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