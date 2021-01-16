Macron ve Erdoğan'dan Mektup Diplomasisi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron iki ülke arasında yaz aylarından bu yana süren tansiyonu düşürmek için mektup alışverişinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, iki liderin karşılıklı ve olumlu bir mektup alışverişinde bulunduğunu açıkladı. Açıklamayı Elysee Sarayı ve Türk ve Fransız diplomatlar da VOA Türkçe'ye doğruladı.

Elysee Sarayı, "Diyaloğa asla hayır demedik. Ancak somut jestlere ihtiyacımız var. Top Türk Cumhurbaşkanı’nda" mesajını verdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Pakistan dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız, yeni yıl dileklerini iletmek ve Fransa'yı hedef alan terör saldırılarının ardından taziyelerini sunmak için Sayın Macron'a bir mektup yazdı. Bu mektuba bu hafta yanıt aldık" dedi.

Mektubun Türkçe, "Sevgili Tayyip" diye başladığını belirten Çavuşoğlu, "İlişkileri geliştirmek isteğini, Türkiye'ye atfettikleri önemi ve önümüzdeki süreçte Cumhurbaşkanımızla görüşmeyi de arzu ettiğini vurgulayan, güzel, pozitif, hatta bazı kısımlarında Türkçe ifadelerin bulunduğu bir mektup aldık. Cumhurbaşkanımıza takdim ettik. Cumhurbaşkanımız da 'Memnuniyetle görüşürüz' yanıtını verdi" ifadelerini kullandı.