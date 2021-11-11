Macron ve Harris: "Yeni Bir Dönemin Başındayız"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Avustralya'nın Fransa ile imzaladığı 56 milyar Euro'luk denizaltı sözleşmesinden vazgeçerek, ihaleyi ABD'ye vermesi üzerine yaşanan krizin ardından, "ABD ve Fransa arasında yeni bir dönemin başındayız" mesajı verdi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, 5 günlük bir ziyaret için Salı sabahı Fransa'ya gelen ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'i Elysee Sarayı'nda kabul etti. Denizaltı krizinden iki ay sonra Paris'te bir araya gelen iki politikacı, görüşme öncesinde "yeni bir dönem başlıyor" mesajı verdi.

Macron ve Harris, Avustralya denizaltı krizinden iki ay sonra Fransa ve ABD arasındaki işbirliğinin "hayati öneminin" altını çizdi. Macron, Başkan Joe Biden ile Roma'da G-20 zirvesi sırasında yaptıkları görüşmeye atıfta bulunarak, "Başkan Biden ile önümüzdeki günler, haftalar ve yıllar için yol gösteren, verimli bir görüşme yaptık. Fransa sizi ağırlamaktan onur duyuyor. Yeni bir dönemin başlangıcında olduğumuz ve işbirliğimizin kesinlikle çok önemli olduğu konusunda hemfikiriz" dedi.

Kamala Harris de, Macron'un "analizini" paylaştığını dile getirerek, "Bu vizyonu paylaşıyoruz, hem zorluklar, hem de fırsatlar açısından zengin ve yeni bir dönemin başlangıcındayız" dedi. Fransa ve ABD'nin geçmişte birlikte çalıştığında, ortak değerleri ve öncelikleri sayesinde her zaman çok başarılı olduğunu vurgulayan Kamala Harris, "Her iki ülke de, pandeminin yol açtığı bu trajik dönemde, diğer uluslara yardım etmek için dünyada lider olma hususunda ortak bir arzu içindedir. Başkan Biden ile yaptığınız önemli görüşmeye dayanarak, önümüzdeki günlerde birlikte çalışmaya devam edeceğimiz ve ortaklığımıza gösterdiğimiz ilgiyi yenileyeceğimiz için mutluyum" diye konuştu.

Görüşmede, COVID-19 virüsüyle mücadele, Sahra bölgesinde terörle mücadelede işbirliği, iklim, Hint-Pasifik stratejisi ve uzay araştırmaları ile siber güvenlik konuları ele alındı. Görüşme sonrası Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamada, Macron ve Harris'in uzay alanında ikili bir diyalog başlatmayı kabul ettikleri, Macron'un özellikle ABD'nin Uzay İklimi Gözlemevi'ne katılma kararını memnuniyetle karşıladığı belirtildi.

Toplantıda ayrıca, 12 Kasım Cuma günü Paris'te yapılacak Uluslararası Libya Konferansı'na da hazırlık yapıldığı belirtilen açıklamada, "Fransa ve ABD, Libya ve bölgenin barışı ve istikrarı için seferber olmuş durumda" denildi. Son olarak, görüşmede, küresel sağlık ve gelecekteki pandemilere yanıt vermek için toplu olarak nasıl hazırlanılacağı konusunun da ele alındığı kaydedildi.

Blinken, Sullivan, Biden, Harris...

Eylül ayı ortasında, ABD ve Avustralya, İngiltere ile birlikte Hint-Pasifik bölgesinde AUKUS adlı bir savunma ittifakını imzalayarak, başlangıçta Fransa'ya vadedilen devasa denizaltı sözleşmesini alarak Paris'e gerçek bir darbe indirdi.

Fransa'nın bu gelişme üzerine sert tepki göstererek büyükelçisini geri çekmesi üzerine yaşanan krizi gidermek ve Fransa'nın öfkesini yatıştırmak için, Amerika Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan Paris'e geldi. Ardından, 10 gün önce Roma'da yapılan G-20 zirvesi sırasında, Fransa'nın Vatikan Büyükelçiliği’nde Biden-Macron görüşmesi ile buzlar daha da eridi. Kamala Harris'in, Macron'un davetlisi olarak geldiği 5 günlük Paris ziyaretinde kriz sayfası kapatıldı.

Harris, Paris'e düzenlediği ziyaretin 3'üncü gününde, 1. Dünya Savaşını sona erdiren 11 Kasım törenlerine katılacak. Ardından Macron ile yan yana Paris Barış Forumu'na ve forum çerçevesinde düzenlenecek tartışmalara eşlik edecek. Cuma günü ise Paris'te yapılacak Uluslararası Libya Konferansı'nda Amerikan yönetimini temsil edecek.

"Macron, Kamala Harris'e oynuyor"

ABD Başkan Yardımcısı Harris'in uzun Fransa ziyareti ülke medyasında geniş yer buldu. Kamu televizyonu France TV internet sitesinde, Macron'un "Her an, herhangi bir nedenle Biden'dan görevi devralması beklenen Harris üzerine oynadığı" yorumları yapıldı. ABD uzmanı Jean-Eric Branaa, France TV info'ya verdiği demeçte, Kamala Harris'in başkan olmayı öğrenmek için uluslararası gezilere çıktığını ve bu çerçevede Avrupa'ya geldiğini belirterek, "Macron da bunu görüyor ve Harris üzerine oynuyor. Harris, gelecek üzerine bahse giren Macron tarafından davet edildi. İkisi de bu hedefte buluşuyor" dedi.

Fransız medyası Kamala Harris'in Meksika sınırındaki göç krizinde tutunduğu tavır nedeniyle anketlerde yüzde 28 oranında gerilediği haberlerine de geniş yer verdi.

