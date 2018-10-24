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Macron ve Kral Selman telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.10.2018 23:45 | Son Güncelleme

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlığa kavuşturulmasını istedi

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz ile görüşmesinde, gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümünün aydınlığa kavuşturulması talebinde bulundu.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee tarafından yayımlanan açıklamada, Macron ve Kral Selman'ın telefonda görüştüğü ifade edildi.

Açıklamada, iki liderin, gazeteci Kaşıkçı'nın ölümüne ilişkin soruşturmayı ele aldıkları belirtilerek Macron'un, bu suç karşısında derin öfkesini dile getirdiği ve bu drama sebep olan koşulların ortaya çıkarılmasını Kral Selman'dan talep ettiği kaydedildi.

Macron'un, Kral Selman'a ülkesi için ifade, basın ve kamu hürriyetinin önemini dile getirdiği ifade edilen açıklamada, "Fransa, ortakları ile suçlular hakkında uluslararası yaptırımları yürürlüğe koymakta tereddüt etmeyecektir." ifadesi kullanıldı.

Görüşmenin Fransa ve Suudi Arabistan arasındaki tarihi ilişkiler ve stratejik diyalog çerçevesinde yapıldığı hatırlatılırken, iki liderin başta Yemen ve Suriye olmak üzere bölgesel konuları da ele aldıkları bilgisi paylaşıldı.

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Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz

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