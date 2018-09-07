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Macron ve Merkel Marsilya'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.09.2018 21:38 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(Akdeniz'deki mülteciler) Akdeniz'i bir korku olarak değil, bir şans olarak görmek istiyoruz" - Almanya Başbakanı Angela Merkel: - "Almanya ve Fransa sorunlar karşısında aynı yaklaşıma sahip. Avrupa'nın egemenliği için çalışmaya devam etmeliyiz"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Akdeniz'i bir korku olarak değil, mülteciler ve göçmenler için bir şans olarak görmek istediklerini söyledi.

Macron ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentindeki görüşmeleri öncesinde basın açıklamasında bulundu.

Yaklaşık 4 saat süreceği belirtilen baş başa görüşme öncesi basın mensuplarına açıklama yapan Macron ve Merkel, Avrupa Birliği'nin geleceği (AB) ve 19-20 Eylül tarihlerinde Avusturya'nın Salzburg kentinde toplanacak AB Zirvesi öncesi ortak sorunları görüşeceklerini belirtti.

Macron, Marsilya kentinin mülteci ve göçmenlerle ilgili sorunları en yakından yaşayan şehirlerden biri olduğunu kaydederek, "Akdeniz'i bir korku olarak değil, bir şans olarak görmek istiyoruz." dedi.

Emmanuel Macron, Merkel ile Brexit, Mayıs'ta yapılacak Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri ve ortak dış siyaset gibi konuları görüşecekleri bilgisini verdi. Merkel'e teşekkür eden Macron, "Almanya ve Fransa, geleceği hazırlamak için birlikte çalışmaya devam edecektir." diye konuştu.

Almanya Başbakanı Merkel de Avrupa'yı geleceğe taşımak için çalışmaları yoğunlaştıracaklarını belirterek, Brexit, Avrupa ortak savunma projesi ve Avro Bölgesi gibi konularda görüşme gerçekleştireceklerini kaydetti. Mülteci sorununa da değinen Merkel, "Almanya ve Fransa sorunlar karşısında aynı yaklaşıma sahip. Avrupa'nın egemenliği için çalışmaya devam etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Macron ve Merkel'in bu görüşme ile mayısta yapılacak AP seçimleri kampanyasını başlattıkları şeklinde değerlendiriliyor. Kendisini, AB'de son dönemde artan aşırı sağ ve göçmen karşıtı hareketlerin karşısında konumlandırdığını açıklayan Macron'un bu konuda Merkel'in desteğini alıp alamayacağı merak ediliyordu.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Almanya Başbakanı Angela Merkel Marsilya

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