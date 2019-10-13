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Macron ve Merkel'den Türkiye'ye Ortak Çağrı

13.10.2019 22:12 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye Suriye'deki saldırısına son vermesi çağrısında bulundu

Macron ve Merkel'den Türkiye'ye Ortak Çağrı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Almanya Başbakanı Angela Merkel, Türkiye'ye, "Suriye'deki saldırısına son vermesi" çağrısında bulundu.

Almanya Başbakanı Merkel, Türkiye'nin Suriye'ye operasyonu ve Avrupa Birliği (AB) komisyonu içindeki ikili konuları görüşmek üzere Paris'e geldi. Elysee Sarayı'nda çalışma akşam yemeğinde görüşen iki lider, yemek öncesi kameraların karşısına geçerek ortak açıklama yaptı. Her iki lider, Türkiye'nin Kürt güçlerine karşı Suriye'nin kuzeyine başlattığı operasyonu durdurması çağrısında bulundu. İki lider operasyonun insani kriz ve IŞİD'in yeniden canlanması riskini taşıdığı değerlendirmesini yaptı.

Macron, "Başkan Trump ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştük ve son derece açık bir şekilde, bu saldırının durması gerektiği görüşümüzü ilettik. Bu saldırının bir yandan risk taşıdığına inanıyoruz ki derin insani riski daha şimdiden sahada görmek olanaklı. Diğer yandansa IŞİD'in bölgede yeniden ortaya çıkmasına yardım eden bir saldırıdır" dedi.

Merkel: "Erdoğan ile bir saat konuştum"

Merkel ise, “Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 1 saat görüştüm. Türkiye'nin çıkarları ve güvenliğini de göz önünde bulundurmalıyız. Ama aynı zamanda, bu Türk işgalinin de son bulması gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü insani dramlar söz konusu ve Kürtler’e karşı bu durumu kabul edemeyiz" diye konuştu.

Macron'dan Avrupa'ya birlik çağrısı

Mevcut durum karşısında, işbirliği içinde kalacaklarını belirten Macron, "Tıpkı Türkiye'ye silah satışını durdurma kararında olduğu gibi, önümüzdeki birkaç saat ve birkaç gün içinde alacağımız kararlarda da işbirliği içinde olacağız" diye konuştu.

Avrupalı diğer ülkelere de Avrupa ve dünya için zor ve endişe verici bu anlarda birlikte olma çağrısı yapan Macron şu ifadeleri kullandı: "Böyle bir anda ne bölünme, ne körlük, ne de zafiyeti göze alamayız. Avrupa, boş ya da küçük tartışmalar lüksünü göze alamaz. Ya da var olan gerginliklere bir de iç krizleri ekleme lüksüne sahip değil."

Macron, Merkel ile akşam yemeğinin ardından, Elysee Sarayı'nda saat 22.00'de dar kapsamlı Güvenlik Konseyi'ni toplayacağını da açıkladı. Toplantıya, Başbakan Edouard Philippe, Genel Kurmay Başkanı Amiral Rogel ile Adalet, Dışişleri, İçişleri ve Savunma bakanları katılacak.

AB'nin Suriye mesaisi

Macron yarın da AB Konsey Başkanı Donald Tusk ve AB Komisyonu Başkanı Ursula Von Der Leyen ile Elysee'de görüşecek. Bu arada AB Dışişleri Bakanları da Lüksembourg'da toplanarak Suriye konusunda ortak bir AB yaptırımı konusunu ele alacak. Ardından Perşembe ve Cuma günü, 17-18 Ekim tarihlerinde Brüksel'de toplanacak olan AB liderler zirvesinde yaptırım konusu tartışılarak karara bağlanacak.

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