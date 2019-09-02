Macron Ve Ruhani Telefonda Nükleer Anlaşmayı Konuştu

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani telefonda nükleer anlaşma konusunu konuştular. İran Hükümet Sözcüsü yaptığı açıklamada, tarafların nükleer anlaşma konusunda görüş birliğinin arttığını söyledi.

Sözcü Ali Rebii, “Birçok konudaki görüş birliği artmıştır ve teknik konularda Avrupalıların taahhütlerini yerine getirmesi hususunda görüşmeler devam ediyor” dedi. Devlet televizyonuna yaptığı bu açıklamada Sözcü herhangi bir detay paylaşmadı.

Amerika’nın 2015 yılında imzalanan İran nükleer anlaşmasından çekilmesinin ardından Avrupalı ülkeler İran’ı anlaşmada kalması konusunda ikna etmeye çalışıyorlar. İran da Avrupa ülkelerinden Amerika’nın getirdiği ekonomik yaptırımlar karşısında İran’ın korunmasını istiyor.

Öte yandan Amerika'nın yaptırım kararlarına rağmen OPEC verilerine göre İran halen aylık yaklaşık 500 milyon dolarlık petrol satışı yapmayı sürdürüyor. Amerika Başkanı Donald Trump, nükleer anlaşmadan çekilme kararının ardından alınan yaptırım kararlarıyla İran'ın petrol satışının sıfıra düşürülmesini hedeflediğini açıklamıştı.

