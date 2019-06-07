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Macron ve Trudeau görüştü

POLİTİKA HABERLERİ  | 07.06.2019 15:40 | Son Güncelleme

Normandiya Çıkarmasının 75.

Normandiya Çıkarmasının 75. yılı anma törenine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, bugün ikili görüşme gerçekleştirdi. Görüşmede çevrecilik, ticaret ve temel haklar üzerine çalışmaların görüşüldüğü öğrenildi.
İkinci Dünya Savaşında Avrupa’yı ve Fransa’yı Nazilerden kurtarmak için İngiltere, ABD ve Kanada birliklerinin ortak olarak gerçekleştirdiği Normandiya Çıkarmasının dün gerçekleştirilen 75. yılı anma törenine katılan Kanada Başbakanı Justin Trudeau ve ev sahibi Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron bugün ikili görüşme gerçekleştirdi. İkili lider, görüşmenin ardından kameraların karşısına geçerek ortak basın toplantısı düzenledi.
“75 yıl önce 2 bin Kanadalı asker Avrupa’yı Nazilerden kurtarmak için hayatını kurban etti” diyen Macron “İki gündür yaşadığımız duygu dolu anlar tarihimizin kopmayacak bağlar kurmasının sonucudur” ifadesini kullandı.
Karşılıklı güven paylaştıklarını ve ortak değerler savunduklarını açıklayan Macron, “Bakanlarımız ve biz G7’de Kanada’da Fransa’ya başkanlık geçişinin birbirine bağlı şekilde yapılması için çalıştık, özellikle geçen yıl başlatılan kadın hakları, eğitim, doğa, yapay zeka gibi konularda çalışmaların devam ettirilmesi için gerekli çalışmaları yapıyoruz” dedi.
Birleşmiş Milletler bünyesinde Kanada’nın Mali’deki güvenlik ve barış çalışmalarından dolayı teşekkür eden Macron “2017’den beri çok güzel çalışma yapıyoruz ortak şekilde, iklim sorunu ile ilgili yapılan raporlar hazırlandı, bundan sonra daha da ileri gitmek istiyoruz. Raporların, hazırlanan çalışmaların yasalaşması için adımlar atılacak” dedi.
“Tarihi bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz”
Davet edildiği anma töreni için teşekkür eden Başbakan Trudeau, 2019 itibari ile Fransa Kanada arası 90 yıllık diplomatik ilişkilerinin savaş sırasında daha yakınlaştığını dile getirdi. G7 Başkanlığının Kanada’dan Fransa’ya devredileceğini dile getiren Trudeau başlattıkları çalışmaları Fransa’nın devam ettireceğini söyledi. Birlikte özellikle iklim ile ilgili çalışmaları sayesinde gemilerin karbon salımını azalttıklarını dile getiren Kanada Başbakanı “Yine havacılıkta da azalması için çalışıyoruz” dedi.
“Tarihi bağlarımızı kuvvetlendirmek istiyoruz” diyen Trudeau, iki liderin hedeflerini ve çalışmalarını özetlemek için “daha eşit, daha yeşil ve daha verimli bir gelecek için çalışıyoruz” açıklamasını yaptı.

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