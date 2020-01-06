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  4. Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 00:09 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde, İran'ın bölgede istikrarsızlığı ve tansiyonu artırabilecek askeri adımlardan kaçınması gerektiğini söylediği belirtildi.

Macron ve Trump arasında dikkat çeken İran görüşmesi!

Elysee Sarayı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Macron, Trump ile telefonda görüştü.

Macron görüşmede, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü'nün bölgede istikrarsızlaştırma faaliyetleri yürüttüğünü belirterek, bu durumdan endişe duyduğunu ifade etti.

İran'ın bölgede istikrarsızlığı ve tansiyonu artırabilecek askeri adımlardan kaçınması gerektiğini vurgulayan Macron, bölgede tansiyonun düşmesi için Fransa'nın bölgesel ve uluslararası ortaklarıyla çalışmaya devam edeceğini kaydetti.

Macron, bölgede istikrarın sağlanması için önceliğin, Irak'ın egemenliğine saygı gösterilerek DEAŞ'a karşı Uluslararası Koalisyonunun faaliyetlerine verilmesi gerektiğini belirtti.

İRANLI KOMUTANIN ÖLDÜRÜLMESİ

ABD Savunma Bakanlığı, 3 Ocak'ta, İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani ile Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınında düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra İranlı subayların da aralarında bulunduğu 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, ülkede 3 gün ulusal yas ilan ederek, "ABD güçlerine sert karşılık verileceğini" açıklamıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İRAN kasım süleymani macron Trump

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