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Macron ve Trump, Suriye konulu dörtlü zirveyi görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.10.2018 22:54 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee: - "Fransa ve ABD, Suriye'de aynı siyasi, insani ve güvenlikle ilgili hedefleri paylaşmaktadır. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Macron’dan İstanbul’da yapılacak dörtlü zirveye bu pozisyonu taşımasını istedi"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve ABD Başkanı Donald Trump'ın, cumartesi günü İstanbul'da gerçekleştirilecek Suriye konulu dörtlü zirveyi ele aldıkları belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, iki liderin telefonda görüştükleri bildirildi.

Açıklamada, Macron ve Trump'ın zirve öncesi Suriye'deki son durumu değerlendirdikleri aktarılarak, Fransız liderin, İdlib bölgesinde ateşkesi sürdürmek ve Suriye'nin genelinde çatışmalara son vermek amaçlı siyasi müzakereleri derinleştirmekle ilgili detayları paylaştığı kaydedildi.

Açıklamada, ABD Başkanı Trump'ın bu konuda Fransa'ya desteğini dile getirdiği vurgulanarak, "Fransa ve ABD, Suriye'de aynı siyasi, insani ve güvenlikle ilgili hedefleri paylaşmaktadır. Başkan Trump, Cumhurbaşkanı Macron’dan İstanbul’da yapılacak dörtlü zirveye bu pozisyonu taşımasını istedi." ifadeleri kullanıldı.

Görüşmede Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na da değinildiği ve iki liderin kısa süre içerisinde bu konuya dair Rusya lideri Vladimir Putin ile görüşme niyetlerini dile getirdikleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron Suriye

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