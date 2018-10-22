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Macron ve Trump telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.10.2018 13:49 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump'a "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"nın Avrupa'nın güvenliği için önemini hatırlattı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ABD Başkanı Donald Trump'a "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"nın Avrupa'nın güvenliği için önemini hatırlattığı belirtildi.

Fransa cumhurbaşkanlığı sarayı Elysee'den yapılan yazılı açıklamada, Macron ve Trump'ın bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiği ifade edildi.

Açıklamada, Macron'un ABD ile bu ülkenin Avrupa ve Uzak Doğu'daki müttefiklerini korumayı amaçlayan ve 1987'de imzalanan Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması'na değinerek, "Cumhurbaşkanı (Emmanuel Macron), başta Avrupa'nın güvenliği ve stratejik istikrarımız olmak üzere, bu anlaşmanın önemini hatırlattı." ifadelerine yer verildi.

Macron ve Trump'ın görüşmede anlaşmanın geleceğini değerlendirdikleri bildirilen açıklamada, iki liderin Suriye konusundaki mevcut durumu da ele aldıkları kaydedildi.

Açıklamada, "Suudi Arabistanlı gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın trajik ölümüne neden olan koşullara dair endişelerini paylaştılar." ifadesi kullanıldı.

ABD Başkanı Donald Trump, önceki gün yaptığı açıklamada, ülkesinin, Rusya ile imzaladığı "Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması"ndan çekileceğini söylemişti.

Rusya'nın anlaşmayı ihlal ettiğini savunan Trump, "Yıllardır ihlal ediyordu ve (önceki) Başkan Barack Obama'nın neden bu konuyu müzakere etmediğini ya da neden anlaşmadan çekilmediğini bilmiyorum." diye konuşmuştu.

Anlaşma, Rusya ve ABD'nin menzili 300-3400 mil olan karadan atılan güdümlü füzesi almasını, üretmesini ya da test etmesini yasaklıyor. ABD, Rusya'yı sık sık bu anlaşmayı ihlal etmekle suçluyordu.

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