Macron ve Zelenski: “İlerleme Mümkün”

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna krizinin çözümü için başlattığı "arabuluculuk girişimlerini" sürdürüyor. Önce Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le geçirdiği 5 saati aşkın "zorlu müzakerelerin" ardından "uzlaşmaya hazır olduğu” sözünü alan Macron, Kiev’e giderek Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile uzlaşmanın yollarını görüştü.

Macron, Putin'den "bölgede yükselecek bir tansiyonun kaynağının kendileri olmayacağı" garantisini aldığını belirterek, Minsk Anlaşması ve Normandiya formatı çerçevesinde "ilerlemenin mümkün olduğunu" gördüklerini söyledi. Macron ve Zelenski, krizin temelde çözümü için Minsk Anlaşması'nın tartışılacağı Normandiya formatını adres gösterdi.

Ukrayna krizinde Avrupa’nın da sesini duyurmak isteyen Macron, Moskova'da, Putin'in kendisini 4 metre uzunluğundaki masa etrafında, yalnızca çevirmenlerin olduğu bir tabloda 5 saat boyunca ağırladığı "mesafeli" ziyaretinin ardından Kiev'de daha sıcak karşılandı. Macron, Moskova'dan Kiev'e geçerken uçakta gazetecilere verdiği demeçte, dünya basınına konu olan uzun masa hakkında, "Ben bu önlemlerin sağlık protokolünden kaynaklandığını düşündüm. Ancak mesafe, tartışmayı hiç etkilemedi. Küçük mikrofonlar ve kulaklıklar vardı, bu yüzden mükemmel bir şekilde birbirimizi duyduk" sözleriyle değerlendirdi.

Macron, Zelenski'yle görüşmeden önce gazetecilere, "Benim arabuluculuk girişimimin amacı tansiyonun düşürülmesi ve yeni perspektiflerin açılmasıydı. Ben bu misyonu tamamladığıma inanıyorum" dedi. Macron, uçaktaki gazetecilere, "Görüşmede tansiyonu hissettim. Rus liderinin her an değişebilecek tavrı ve zorlu konular, durumun ne kadar karmaşık olduğunu gösteriyor" dedi.

Rusya’dan “askeri güvence” haberlerine yalanlama

Putin-Macron görüşmesinden sonra yapılan basın toplantısında hava gergindi ve müzakerelerde önemli bir ilerleme tespit edilemedi. Ancak Reuters’a konuşan bir Fransız diplomatın, “Putin’in, askeri olarak yeni bir askeri inisiyatif almayacağı” konusunda taahhütte bulunduğu açıklamasına Kremlin’den yalanlama geldi.

Kremlin sözcüsü Dimitri Peskov, Putin’in “yeni bir askeri inisiyatif almama sözü verdiği” haberlerinin doğruyu yansıtmadığını belirterek, “Cumhurbaşkanı Putin, Belarus’taki üslerdeki askerlerin çekilmesine ilişkin hiçbir söz vermemiştir. Bu güçlerin zaten zamanı geldiğinde Rusya’daki üslerine dönmesi öngörülüyordu. Askeri tatbikatlar bitince dönecekleri biliniyor. Zaten kimse sürekli kalacaklarını söylememişti” dedi.

Macron, Zelenski'yle düzenlediği basın toplantısında bu konuya ilişkin gazetecilerin, "Putin'den askeri garanti aldığınız söylendi. Ne tür garantiler?" sorusu üzerine, "Başkan Putin ve Zelenski'yle görüşmemin bölge güvenliği için ilerleme konusunda fırsat verdiğini görüyorum. Ben hiçbir zaman Putin’in askeri çekilme konusunda br söz verdiğini söylemedim zaten. Benim söylediğim, Cumhurbaşkanı Putin'in dün bana, gerilimde herhangi bir tırmanışın kaynağı olmayacağını söylediği. Bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Ancak kimse saf değil. Rusya tarafından yapılan son konuşlandırmalar bir gerilim durumuyla bağlantılı... Rusya uluslararası topluma askeri baskı yapmayı seçti. Ancak somut, pragmatik çözümler olduğuna inanıyorum. Hemen ilerlemeden söz etmiyorum. İlerleme, ancak bir sürecin sonunda elde edilebilecek" yanıtını verdi.

“Müzakereleri ilerletmek mümkün”

Kiev'de daha yakın görüntü veren iki lider, yaklaşık 3 saat süren görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi. İlk sözü alan Zelenski, arabuluculuk çabası için Fransa'ya ve Macron'a teşekkür etti. Macron da, "Rusya-Ukrayna barış müzakerelerini ilerletmenin mümkün olduğunu, bunun için somut ve pratik çözümlerin bulunduğunu" dile getirdi. Macron, "Minsk anlaşmalarını uygulamak için gösterilecek ortak kararlılık, barış ve uygulanabilir bir siyasi çözüm inşa etmemize izin veren tek yoldur" dedi.

Macron, "Çatışmayı sona erdirmek için arabuluculuk çabalarını sürdürmekte kararlı olduklarını" vurguladı ve "Sınırındaki askeri baskıya rağmen, Ukrayna halkı ve liderinin soğukkanlı duruşunu" bir kez daha selamladı.

Minsk anlaşmasını adres gösterdiler

Macron, ortak basın toplantısında, "Fransa arabuluculuk rolünü sürdürmek için her türlü çabayı gösterecek. Bölgenin güvenlik ve istikrarını istiyoruz. Bu krizin çözümü için atılacak somut adımlar var. Minsk anlaşmalarını uygulamak için ortak kararlılık, uygulanabilir bir siyasi çözüm, barışı inşa etmemizi sağlayacak tek yoldur” diye konuştu. Rusya ile Ukrayna arasındaki barış için "müzakereleri ilerletmenin" mümkün olduğunu ve "önümüzdeki aylarda gerilimi kalıcı olarak düşürme arzusunu" yineledi.

Macron, bir soru üzerine, krizi sona erdirmek için "somut çözümler" bulunduğuna dair güvence vererek, "Başkan Putin, sınırdaki tansiyonun kaynağında olmayacağına dair bana güvence verdi, bence bu önemli" dedi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski de, Ukrayna, Rusya, Fransa ve Almanya'yı barış süreci etrafında "çok yakında" bir araya getiren bir zirve beklediğini söyledi.

Macron, Kiev ziyaretinin hemen ardından Berlin’e hareket etti. Washington'da ABD Başkanı Joe Biden ile biraraya gelen Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile görüşecek olan Fransız lider, Weimar Üçgeni formatında Scholz'un yanı sıra Polonya Devlet Başkanı Andrzej Duda ile biraraya gelecek. Bu temasların ardından Normandiya formatına dahil dört ülke, Berlin’de 10 Şubat’ta Fransa, Almanya, Rusya ve Ukrayna devlet başkanlarının özel diplomatik temsilcileri Berlin'de buluşarak yeniden Minsk anlaşmasının canlandırılması için teknik detayları görüşecek.

Macron ve Zelenski, basın toplantısında, Normandiya zirvesinin toplanıp toplanmayacağı sorusuna ise önce diplomatların teknik konuları görüşeceği, ardından liderlerin biraraya gelmesinin gündeme gelebileceği yanıtını verdi.

