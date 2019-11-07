Macron: "Yaşadığımız Şey NATO’nun Beyin Ölümü’’

“Bilmiyorum. Ancak 5’inci madde yarın ne anlama geliyor? NATO'nun ABD'nin etkisi altında olduğu gerçeğini yeniden değerlendirmemiz gerektiğini söyleyebilirim. Ve Amerika, geçtiğimiz ay Kürt müttefiklerini terk edip Suriye'nin kuzeyinden beklenmedik bir şekilde çekilerek, bize sırtını döndüğünü gösterdi."

İngiliz The Economist gazetesine 21 Ekim'de söyleşi veren Macron, ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye politikasını eleştirerek, "Avrupa'nın artık uyanma zamanının geldiğini" söyledi. The Economist'in "Bir NATO üyesi saldırıya uğrarsa diğer üyeler yardımına gelir" düzenlemesini içeren NATO'nun 5'inci maddesinin halen etkin olup olmadığını sorması üzerine Macron, şu yanıtı verdi:

Macron, "Şu anda yaşadığımız durum NATO'nun beyin ölümüdür" derken, AB'nin de "uçurumun kenarında" olduğunu ve "bir an önce uyanmazsa yok olacağını" söyledi.

"AB ciddi risk altında"

Macron, Başkan Donald Trump’la ilgili olarak da, "AB ilk kez Avrupa projesi hakkındaki fikrimizi paylaşmayan bir Amerikan başkanıyla karşı karşıya. Üstelik bu tam da, Avrupa’nın Çin’in yükselişi ve Rusya ile Türkiye’deki otoriter rejim dönüşüyle karşı karşıya kaldığı bir dönemde oluyor. Bu zehirli karışım beş yıl önce düşünülemezdi. Uyanmazsak, uzun vadede jeopolitik olarak ortadan kalkmamız veya en azından artık kaderimizi kontrol edemememiz konusunda ciddi bir risk var, buna inanıyorum" diye konuştu. Macron, Brexit ve iç siyasal istikrarsızlıkların "Avrupa'yı içeriden baltaladığını" da belirtti.

"Katılım süreci yeniden ele alınmalı"

The Economist AB içinde Macron'un diplomatik faaliyetlerinin çok fazla eleştirildiğini hatırlattı. Gazetenin Özellikle İran ile ABD arasında kendi başına arabulucu olmaya çalışması ya da AB'nin Balkanlar'a açılması için öngörülen genişlemeye karşı çıkması nedeniyle, "tek taraflı hareket etmekle" suçlandığını hatırlatması üzerine, Macron bu politikalarının arkasında olduğunu söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı genişleme konusunda, AB'ye katılım sürecinin yeniden ele alınması, ardından yeni bir aday ile üyelik görüşmelerine geçilmesi gerektiğini söyledi.

Macron, AB'nin yalnızca ekonomik bir güç olarak değil aynı zamanda stratejik bir güç olarak düşünmeye ve hareket etmeye başlaması gerektiği mesajını verdi. AB'nin bir an evvel kendi ordusuna sahip olması ve Rusya ile diyaloğa yeniden başlaması gerektiğini de sözlerine ekledi.

