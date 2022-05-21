Macron yeni kabineyi açıkladı

Maliye, içişleri ve adalet bakanları aynı kalırken dışişleri ve savunma bakanları değişti.Fransa'da geçen ay yapılan cumhurbaşkanlığı seçimlerini kazanan Emmanuel Macron yeni kabinesini kamuoyuna açıkladı. Elysee Sarayı'ndan yapılan açıklamaya göre dışişleri bakanlığı görevine Fransa'nın İngiltere Büyükelçisi Catherine Colonna getirildi. Merkez sağ çizgideki Cumhuriyetçiler partisi üyesi olan Colonna, eski cumhurbaşkanı Jacques Chirac döneminde de Avrupa bakanlığı yapmıştı.

Kabinede diğer bir büyük değişiklik de savunma bakanlığı görevine Sebastian Lecornu'nun gelmesi oldu. Lecornu daha önce denizaşırı ülkeler bakanlığını yürütüyordu.

Kabinede üç kritik bakanlıkta ise değişim olmadı. Maliye bakanlığını Bruno Le Maire, içişleri bakanlığını Gerald Darmanin, adalet bakanlığını da Éric Dupond-Moretti sürdürecek. Macron'un ilk görev döneminde sanayi bakanı olanı Agnes Pannier Runacher de enerji bakanlığı görevine getirildi.

Emmanuel Macron Pazartesi günü şimdiye kadar çalışma bakanı olarak görev yapan Elisabeth Borne'un ülkenin yeni başbakanı olacağını duyurmuştu. Macron'un 17 kişilik yeni kabinesinde 8 kadın bakan bulunuyor.

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında bir hayli zorlanan Macron'un, yönetim tarzını değiştireceği vaadinde bulunması nedeniyle Fransa'deki siyasi gözlemciler kabinede daha radikal değişiklikler bekliyordu.

Parlamento seçimlerine geri sayım

Fransa'da Macron ve siyasi müttefiklerinin parlamentoda çoğunluğu elde tutup tutamayacağı ise belirsizliğini koruyor. Fransa'da ilk tur parlamento seçimleri 12 Haziran, ikinci tur ise bir hafta sonra düzenlenecek. Anketler şu anda Macron cephesinin seçim yarışını kılpayı önde götürdüğüne işaret ediyor. Ancak Fransa'daki sol partilerin kendisine karşı kurduğu ittifakın Macron'u bir hayli zorlayacağı tahmin ediliyor. İttifak içerisinde Yeşiller, Sosyalist Parti, Fransa Komünist Partisi ve Jean-Luc Melenchon'un Boyun Eğmeyen Fransa partisi yer alıyor.

Macron şimdiye kadar Avrupa Birliği yanlısı ve piyasa dostu reformlar vaadinde bulundu. Emeklilik yaşını 62'den 65'e çıkarmak da Macron'un hedefleri arasında. Fransa'daki sol ittifak ise emeklilik yaşını 60'a indirmeyi, asgari ücreti artırmayı ve temel ihtiyaç maddelerine fiyat üst sınırı getirmeyi vaat ediyor. İttifak ayrıca Avrupa Birliği'nin bazı kurallarının ilga edilmesi ve birliğin sosyal sorunlara ve çevre koruma konularına odaklanması gerektiğini savunuyor.

Macron'un parlamentoda çoğunluğu kazanamaması halinde kazanan partinin saflarından bir başbakan ataması gerekecek. Başbakan da kendi kabinesini oluşturacak.

AFP, Reuters / EC, BK

