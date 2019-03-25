HABER

Macron'a "duyarsızlık" tepkisi

25.03.2019 22:21 | Son Güncelleme

Macron'un Nice'teki Sarı Yelekliler eylemi sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye "sağduyu" dilemesi tepkilere neden oldu.

Macron'a "duyarsızlık" tepkisi

Cumhurbaşkanının sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklilerin gösterileri sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye yönelik ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Nice-Matin gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı, "bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiği” gösterici için, "biraz da sağduyu" dileğinde bulunarak, "Eğer zayıfsanız ve itilme olasılığınız varsa, kapatılan bölgelere gitmezsiniz” diye konuşmuştu.

Ağır yaralanan Geneviève Legay adlı göstericinin ailesi ve muhalefet söz konusu olaya gösterdiği reaksiyon ve sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyarsızlık suçlamasını yöneltti.

Cumartesi Nice'teki gösteriler esnasında polisin müdahalesiyle ağır yaralanan Geneviève Legay'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerde göstericinin sokakta bilinçsiz biçimde yattığı ve kafasından kan geldiği görülüyordu. Ağır yaralanan Legay, hastaneye kaldırılmıştı.

Legay'in avukatı Arie Alimi, Macron'un müvekkili için sarf ettiği sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirdi. Lahey'in avukatı ayrıca polisi orantısız güç kullanmakla suçladı.

"Kimin adına ona saldırıyorsunuz?"

Muhalefet de Cumhurbaşkanı'na tepki gösterdi. Sol görüşlü Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partili Jean-Luc Mélenchon attığı tweette, "Sayın Macron, Nice'li Geneviève'lerimizin sizin küçümseyici derslerinize ihtiyacı yok. Ondan (Legay'den) çok şey öğrenebilirsiniz. O başkalarının da selameti için savaşıyor. Ya siz kimin adına ona saldırıyorsunuz?" ifadelerini kullandı.

Muhafazakarlar ise Macron'un arkasında durdu. Nice'in muhafazakar belediye başkanı Christian Estrosi, Cumartesi günü şehirde uygulanan gösteri yasağına dikkat çekerek, "Legay şehirde gösteri düzenlemeye izin verilen bir bölgede protestolara katılabilirdi" şeklinde konuştu.

AFP/SÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı! Öfkeli kocanın inanılmaz intikamı!
İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntülerİsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler
‘IŞİD İçin Suriye’de Uluslararası Mahkeme Kurulsun’‘IŞİD İçin Suriye’de Uluslararası Mahkeme Kurulsun’
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Mansur Yavaş ve anket sonuçlarıyla ilgili flaş açıklama

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

TOKİ'de emekliler için konut başvuruları bugün başladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mustafa Cengiz tarihi kararı açıkladı

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Mansur Yavaş'a Muhsin Yazıcıoğlu'nun kabrini ziyareti sırasında şok tepki

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

Cinsel ilişkiye girdiği kadını boğazını sıkarak öldürmüş!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Ölü sayısı 700'ü geçti! 3 ülke felaketi yaşıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Avustralya'dan 'Erdoğan' açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hamas açıkladı: Gazze'de ateşkes sağlandı

Hamas açıkladı: Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

İsrail, Gazze'yi vurdu! Korkunç görüntüler

Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor

Trump resmen imzaladı! Dünyadan tepki yağıyor

İsrail savaş uçakları, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

İsrail, Gazze'deki Hamas hedeflerini vuruyor

Yunanistan Başbakanı Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Çipras: Türk jetleri beni taşıyan askeri helikopteri taciz etti

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

Irak'ta sel hayatı olumsuz etkiledi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.