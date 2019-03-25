Cumhurbaşkanının sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirildi.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Sarı Yeleklilerin gösterileri sırasında ağır yaralanan 73 yaşındaki göstericiye yönelik ifadeleri nedeniyle tepki topladı. Nice-Matin gazetesine konuşan Cumhurbaşkanı, "bir an önce sağlığına kavuşmasını temenni ettiği” gösterici için, "biraz da sağduyu" dileğinde bulunarak, "Eğer zayıfsanız ve itilme olasılığınız varsa, kapatılan bölgelere gitmezsiniz” diye konuşmuştu.

Ağır yaralanan Geneviève Legay adlı göstericinin ailesi ve muhalefet söz konusu olaya gösterdiği reaksiyon ve sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a duyarsızlık suçlamasını yöneltti.

Cumartesi Nice'teki gösteriler esnasında polisin müdahalesiyle ağır yaralanan Geneviève Legay'in görüntüleri kısa sürede sosyal medyada yayılmıştı. Görüntülerde göstericinin sokakta bilinçsiz biçimde yattığı ve kafasından kan geldiği görülüyordu. Ağır yaralanan Legay, hastaneye kaldırılmıştı.

Legay'in avukatı Arie Alimi, Macron'un müvekkili için sarf ettiği sözleri "kaba ve duyarsız" olarak nitelendirdi. Lahey'in avukatı ayrıca polisi orantısız güç kullanmakla suçladı.