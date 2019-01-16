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Macron'a göre İngiltere anlaşmayla ilgili ek süre isteyecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.01.2019 03:25 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a göre İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesinden sonra İngiltere muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre talep edecek

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile vardığı birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasının İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada reddedilmesinin ardından İngiltere'nin muhtemelen AB'den anlaşma ile ilgili ek süre isteyeceğini belirtti.

Macron, sarı yeleklilerin gösterilerinin yol açtığı sorunlara çözüm bulmak için Grand Bourgtheroulde semtinde düzenlediği toplantıda İngiliz parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Oylamanın reddedilmesinden sonra üç senaryonun gerçekleşebileceğini belirten Macron, ilkinin Brexit anlaşmasının iptali olduğunu, bu durumda kaybedenin İngilizler olacağını kaydetti.

Macron, ikinci senaryonun İngiltere'nin AB'den anlaşma ile ilgili yeni taleplerde bulunması olacağını ifade ederek, anlaşmanın tekrar müzakereye açılamayacağını vurguladı.

Kendisine göre gerçekleşmesi muhtemel üçüncü senaryoda İngiltere'nin anlaşma ile ilgili AB'den ek süre isteyeceğini belirten Macron, "Belki başka bir şey bulmak için Avrupa Parlamentosu seçimlerine girecekler. Bu çok belirsizlik ve endişe yaratıyor." dedi.

Macron, oylamadan sonra baskının İngiltere tarafında olduğu kaydederek, "Referandum, dışardan yalan haberler üreten kişiler tarafından manipüle edildi." diye konuştu.

İngiliz parlamentosunda yapılan oylamada May'in AB ile vardığı birlikten çıkış anlaşması 202 evet oyuna karşı 432 hayır oyu ile reddedilmişti.

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Brexit Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ingiltere

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