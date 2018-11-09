Macron'a hakaret eden şüpheli gözaltına alındı

Gazete, Macron'un ziyareti boyunca "Sarı Yelekliler" olarak bilinen protestocuların şehirde gösteri düzenlediğini ve 17 Kasım'da ülke genelinde yapılacağı duyurulan genel gösteri öncesi protesto dalgasının yayıldığını kaydetti.

Yerel La Voix du Nord gazetesi, ülkede son dönemde akaryakıt zamlarını protesto eden grubun üyesi olduğu sanılan kişinin, polis aracına binmeden önce beraberindeki kadına elindeki torbayı verip, "Kebabım sende kalsın, ben gözaltına alınıyorum." dediğini yazdı.

Belediye binasında bir toplantı düzenleyen Macron, çıkışta kendisini bekleyenler arasındaki bir kişinin tepkisiyle karşılaştı. Kalabalık içinde Macron'a sözlü hakarette bulunan kişiye müdahale eden polisler, orta yaşlardaki şüpheliyi gözaltına aldı.

Macron, 1. Dünya Savaşı'nı resmi olarak bitiren "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla düzenlediği ve 7 gün sürecek Fransa turu çerçevesinde ülkenin kuzeyindeki Arras kentine geldi.

- "Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü etkinlikleri

1. Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100'üncü yıl dönümü dolayısıyla Emmanuel Macron, Fransa'nın doğusu ve kuzeyini kapsayan 7 günlük bir tura çıktı. Strazburg'da başlayan tur, sırasıyla Morhange, Pont-a-Mousson, Les Eparges, Verdun muharebe alanı, Reims, Charleville-Mezieres, Rozoy-sur-Serre, La Flamengrie, Maubeuge, Lens ve Notre-Dame-de-Lorette ziyaretleri ile devam ediyor.

Macron turun devamında da Albert, Peronne kentleri ve Compiegne kentinde ateşkesin imzalandığı alanı ziyaret ederek anma törenlerine katılacak.

1. Dünya Savaşı sırasında Almanlara karşı verilen mücadelede en ağır kayıpların olduğu veya büyük muharebelerin yaşandığı noktaları kapsayan ve toplam 16 duraktan oluşan tur boyunca Macron'a bazı ülkelerin liderlerinin de eşlik edeceği belirtilmişti. Bu kapsamda bugün İngiltere Başbakanı Theresa May ve cumartesi günü Almanya Başbakanı Angela Merkel'in de katılacağı anma etkinlikleri düzenlenecek.

"Ateşkes Günü"nün 100'üncü yıl dönümü final etkinliği ise 80'in üzerinde ülkeden devlet ve hükümet başkanının katılımıyla başkent Paris'te yapılacak. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı törenler Paris'teki Zafer Takı ve Meçhul Asker Anıtı'nda başlayacak ve Fransa Cumhurbaşkanlığı Sarayı Elysee'de liderlerin bir araya geleceği öğle yemeği ile sürecek.

Törene katılan liderlerin ayrıca ilk kez yapılacak Paris Barış Forumu'nda da yer alacağı bilgisi paylaşıldı.

