Macron'a NATO Üyelerinden Tepki Rusya'dan Destek

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un "NATO'nun beyin ölümüne tanıklık ediyoruz. Avrupa Birliği de uçurumun kenarında" sözleri NATO yönetimi ve müttefik ülke başkentlerinde tepkiyle karşılandı. Berlin, Brüksel ve Washington Macron'u eleştirirken, Fransa Cumhurbaşkanı'nın sözlerine tek destek, "Bir an evvel stratejik diyaloğa geçilmelidir" görüşünü savunduğu Rusya'dan geldi. Macron'un, The Economist dergisine verdiği röportajda, Kuzey Atlantik İttifakı (NATO) üyesi ABD'nin Suriye'den askerlerini çekme kararını ortakları ile paylaşmaması ve bir diğer üye Türkiye'nin müttefikleri ile görüşmeden Suriye'nin kuzeyine operasyon düzenlemesinin NATO ve Avrupa için çok büyük sorun oluşturduğu görüşleri, NATO ve AB kurumlarında ses getirdi. NATO'nun 70'inci yılını kutlayacağı 3-4 Aralık'ta yapılacak Londra zirvesi öncesi Fransa Cumhurbaşkanı'nın kurumun işleyişini sert eleştiren sözlerine ilk tepki en büyük müttefiki Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel'in "Zamansız, radikal ve gereksiz" bulduğu açıklamalara Washington, Moskova, Brüksel ve NATO'dan da tepki geldi.

Berlin duvarının yıkılmasının 30'uncu yıldönümü etkinlikleri nedeniyle Almanya'da bulunan NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, "NATO'nun beyin ölümünü yaşamakta olduğu görüşlerini paylaşmıyorum. Görüş ayrılıkları olsa da NATO güçlü bir birliktir. ABD, Kuzey Amerika ve Avrupa'nın, onlarca yıldır yaptığını yapmaya devam ediyoruz. Soğuk savaştan bu yana en önemli konu olan ortak savunmamızı güçlendirdik. Avrupalı müttefiklerimiz, daha fazla savunma yatırımı yapma konusundaki hazırlıklarını hızlandırdı. ABD Avrupa'daki varlığını artırıyor" dedi. Stoltenberg dünyada giderek artan belirsizlikler karşısında, müttefiklerin hep daha fazla birlikte çalıştığını savunarak, "Suriye'deki durum hepimiz için endişe verici. Müttefikler NATO çerçevesinde bu konuda düzenli istişarelerde bulunuyor. Ülkelerin farklı bakış açılarına sahip oldukları açık. Ancak hepimiz, ortak düşmanımız olan IŞİD'e karşı verilen başarılı mücadelenin torpillenmemesi gerektiği konusunda hemfikiriz" diye konuştu. ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Almanya'nın Leipzig kentinden yaptığı açıklamada, "NATO savunma açısından en temel stratejik ortaklıktır. Tarihi açıdan belki de en önemlisi" dedi. Pompeo, Avrupalı müttefiklerin NATO harcamalarına daha fazla katkı yapması gerektiği görüşünü de yeniden gündeme getirdi.

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, gazetecilerin konuya ilişkin sorusuna, "NATO uluslararası alanda özellikle Irak ve Letonya'da son derece önemli bir role sahip" yanıtını verdi. Rusya'dan destek: "Altın değerinde sözler" Macron'un, söyleşi boyunca yer yer eleştirdiği hatta "Türkiye ile birlikte otoriter bir yönetime doğru kaydığı" eleştirilerini getirdiği ancak AB'nin de Rusya ile "stratejik bir diyaloğu yeniden başlatması" gerektiği görüşünü savunan sözlerini alkışlayan tek başkent Moskova oldu. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova, Facebook hesabından paylaştığı mesajında "Bu sözler altın değerinde. Samimi ve büyük önem içeriyor. NATO'nun içinde bulunduğu durumu net olarak tanımlıyor" diye konuştu. AB'nin, komisyon kurulabilirse 1 Aralık'ta Dış İlişkiler Yüksek Komiserliği görevini devralacak olan İspanya Dışişleri Bakanı Josep Morell ise, Macron'un sözlerinin "başta Suriye olmak üzere, mevcut durumun zorluğunun yansıması" olduğunu söyledi. Borell, "Ancak bugün Avupa ülkelerinin çoğu için bir alternatif yok. Bu sözler Avrupa için bir aciliyeti ifade ediyor. Avrupa'nın kendi savunma gücünü kurması gerektiğini gösteriyor" dedi. ABD'nin, Avrupa'dan savunma konusunda kendi sorumluluğunu almasını istemesi konusunda ise haklı olduğunu söyledi.

ABD ve Avrupa medyasında yankılar Macron'un NATO ve AB içindeki sorunlara dikkat çektiği "radikal sözleri" ABD ve Avrupa medyasında da geniş yankı buldu. İrlanda gazetesi Irish Times, Macron'un NATO ve AB'yi hareketlendiren sözleri için "Bir Fransız cumhurbaşkanının bu kadar sivri konuştuğunu görmek için General De Gaulle dönemine kadar gitmek gerekir" ifadesini kullandı. Washington Post gazetesi, "Uzmanlar, Macron'un Avrupalı ortaklarını toparlamaya çalışmak için sarfettiği sözlerin, kendisine karşı dönebilecği yorumunu yapıyor" analizini aktardı. Foreign Policy ise, Norveç eski Başbakanı olan NATO Genel Sekreteri Stoltenberg'in "Avrupa ve ABD arasında mesafe koymak isteyen tüm girişimler sadece NATO'yu zayıflatmakla kalmaz, Avrupa'yı bölme riskini de taşır" sözlerini aktardı. New York Times ise, "Londra'da 3-4 Aralık tarihlerinde yapılacak zirve, NATO'nun 70'inci kuruluş yıldönümü kutlamalarına hazırlanıyordu. Ancak, NATO buluşması, Macron'un Merkel'in zayıfladığı ve İngiltere'nin çıkacağı Avrupa'nın liderliğini almak ve iç politikada daha sağda bir çizgiye kaymak amacıyla sarfettiği sözlerinin gölgesinde geçecek" yorumunu yaptı.