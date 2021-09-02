Macron'a Netflix Tarzı Seçim Kampanyası

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, henüz Nisan 2022'de yapılacak cumhurbaşkanlığı yarışı için adaylığını açıklamadı. Ancak ekibi seçim ortamını ısıtmaya başladı bile. Macron'un partisi Cumhuriyete Yürüyüş'ün (LREM) gençlik örgütü tarafından Netflix serilerinden esinlenerek hazırladığı kampanya afişi, Fransız Cumhurbaşkanı’nın önümüzdeki bahar aylarında yaşanacak yarışa çok iddialı hazırlandığını gözler önüne serdi.

Le Parisien gazetesinin ortaya çıkardığı kampanya afişinde Macron, Netflix platformunda yayınlanan politik serilerdeki kahramanlar gibi gösteriliyor. Netflix'in yazı karakteri ve renkleri seçilen afişte, "Gençliğin Cumhurbaşkanı Macron. Kesinlikle 5 sezon daha imzalıyoruz. Nisan 2022" ifadesi yer alıyor.

Afişin 10 Eylül'den itibaren Fransa'nın 80 ilinde, 50 bin adet dağıtılması planlanıyor. Gençlerin kullandığı, Tik Tok ya da İnstagram gibi platformlarda, tişört giyerek ve genç bir dil kullanarak sık sık kendisini gösteren Macron, seçimlerde oy kullanmayan gençleri sandığa çekmeyi planlıyor. COVID-19 krizi sırasında öğrencilere devlet bursunu artıran ve gençlere "150 Euro'luk kültür çeki" veren Macron, Sarı Yelekliler ve öğrenci eylemleriyle yaşanan muhalefeti kırarak gençlerin oylarını almayı hedefliyor.

Rakipleri bölündü

Cumhurbaşkanı Macron'a 2022'de rakip olacak sağ ve sol partilerdeyse tam bir iç savaş yaşanıyor. Tek aday üzerinde uzlaşamayan radikal sol, komünistler, sosyalistler ve Yeşiller, her biri kendi adayını çıkarmaya hazırlanıyor.

Macron'a rakip olabilecek merkez sağ Cumhuriyetçiler'de (LR) ise ön seçim tartışmaları yaşanıyor ve daha şimdiden 4 aday adayı kıyasıya şekilde partinin adayı olabilmek için yarışıyor. Macron'un en tehlikeli rakibi olarak değerlendirilen Haut de France Bölge Başkanı eski Sağlık Bakanı Xavier Bertrand, parti desteği olmadan ve ön seçime girmeden aday olacağını açıkladı.

Aşırı sağ lider Ulusal Bütünleşme (RN) hareketi lideri Marine Le Pen'in karşısınysa, müslüman ve göçmen karşıtı açıklamalarıyla ülkede sert tartışma yaratan aşırı sağcı filozof ve yazar Eric Zemmour çıkmaya hazırlanıyor. Göçmenlerin "asla entegre olamayacağını, yabancılara kapıların kapatılması gerektiğini ve yabancıların yurttaş olduklarında Fransız ismi almaları gerektiğini" savunan Eric Zemmour "İslam dininin laik cumhuriyet değerleriyle bir arada yaşayamayacağını" savunuyor. Zemmour'un aday olması durumunda Marine Le Pen'in oylarının bölünmesi sonucu, Macron'un seçilme şansının daha da artacağı belirtiliyor.

Anketler Fransa'da yeniden 2017 yılında olduğu gibi Emmanuel Macron, Marine Le Pen yarışının yaşanacağını gösteriyor. Tüm anketler Macron ve Le Pen'in oylarının birbirine çok yakın olduğunu sağcı aday Xavier Bertrand'ın ise 3'üncü sırada geldiğini gösteriyor. Ancak siyasi gözlemciler, böyle bir öngörü için henüz çok erken olduğunu ve "sürpriz bir adayın" seçim aritmetiğini tümüyle değiştirebileceğini dile getiriyor.

Seçim kampanyasına Marsilya'dan başladı

"Partisiz, merkez politika" iddiasıyla ilk seçimleri alan Macron, 1 Eylül itibariyle ismini koymasa da seçim kampanyasına başladı. Ülkenin en sorunlu ve yoksul kenti Marsilya'da 3 günlük bir geziye çıkan Macron, Marsilya halkıyla sohbet etti, halkın sorunlarını dinledi. Macron, hergün uyuşturucu ve çete savaşlarına sahne olan kentte "güvenlik ve okul" sözü verdi. FransaCumhurbaşkanı, kentte hijyen koşulları yetersiz 200 okulun yenilenmesi, uyuşturucu çeteleriyle mücadele ve kent halkının ulaşımını kolaylaştırmak için toplu taşıma alanında kullanılmak üzere milyarlarca Euro'luk yatırım planı açıkladı.

Gezisinin ikinci gününde, okulların açılması nedeniyle kentte bir ilkokulu ziyaret eden Macron ve Milli Eğitim Bakanı Jean Michel Blanquer, okulun girişinde bir grup tarafından, ıslıklar, yuhalamalar ve "Macron istifa" sloganlarıyla karşılandı. Macron, hızla kendisini bekleyen öğrencilerin yanına giderken polis de okul etrafında güvenlik önlemlerini artırdı.

Macron'a okulların şikayetlerini aktaran öğretmenler "Marsilya’da sadece uyuşturucu çeteleriyle değil, burada çocuklara gelecek vermek için savaş veriyoruz ama okullarda fareler ve böcekler cirit atıyor. Pek çok okulda ısıtma yok, çocuklar kışın palto ve berelerle oturuyor. Malzeme yok, ek öğretmen gücü yok. Güvenlik sadece polisle olmaz. Güvenlik buradan başlar. Çocuklarımızın geleceği için okullara yatırım yapılmalı" şikayetlerini iletti.

Macron da, COVID-19 virüsü tehdidine rağmen okulları tam kapasite açmak için büyük mücadele verdiklerini belirterek "Virüsün varyantları dolaşmaya devam ediyor ama biz okulları açtık. Fransa, okulların olabilecek en normal biçimde açılması için olağanüstü çaba gösterdi. Bugün 12-18 yaş arası çocukların 5'te 3'ü de aşılandı” dedi.

