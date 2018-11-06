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Macron'a saldırı hazırlığı yapan 6 kişi gözaltına alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 16:44 | Son Güncelleme

Fransa istihbaratının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığında olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldığı bildirildi

PARİS (AA) - Fransa istihbaratının Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a suikast hazırlığında olduğu belirlenen 6 kişiyi gözaltına aldığı kaydedildi.

BFMTV kanalının haberine göre, ülkenin Isere, Ille-et-Vilaine ve Moselle bölgelerinde aşırı sağ yapılanmalara karşı operasyon düzenlendi.

Haberde, Cumhurbaşkanı Macron'a suikast düzenleme hazırlığındaki biri kadın 6 kişinin yakalandığı ve olayla ilgili soruşturma açıldığı bildirildi.

Fransa İç İstihbarat Birimi (DGSI) tarafından yürütülen operasyonda büyük bir saldırı hazırlığının ortaya çıkarıldığı, açılan soruşturmada tehdidin boyutları ve saldırı biçimini ortaya çıkaracak detayların netleşeceği ifade edildi.

Fransa'da geçen yıl toplumca tanınan kişilere ve üst düzey yöneticilere saldırı planları yaptığı belirtilen 10 kişi gözaltına alınmıştı. Aşırı sağ gruplara üye bu kişilerin eylemlerini ses getirmesi amacıyla tanınmış kişilere yönelttikleri ve internet üzerinde faaliyette bulundukları kaydedilmişti.

DGSI'nın yeni direktörü Nicolas Lerner dün görevine başlamıştı. Göreve başlama töreninde konuşan İçişleri Bakanı Christophe Castaner, ülke genelinde aktif aşırı sağ ve aşırı sol hareketlerin tehdidine karşı dikkatli olunması uyarısında bulunmuştu.

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Fransa Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron terör saldırısı

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