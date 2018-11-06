Macron'a saldırı şüphesi: Altı kişi gözaltında

Fransa'da altı sağ görüşlü kişi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a karşı "şiddet içeren bir kamplo" planlama şüphesiyle gözaltına alındı.
Ülkenin doğusundaki Moselle ve Isere bölgeleri ile başkent Paris'in batısındaki Ille-et-Vilaine'de gözaltına alınan şüpheliler hakkında terörle mücadele yasaları kapsamında soruşturma yapılacak.
Associated Press ajansına konuşan ve isminin açıklanmasını istemeyen Fransız bir yetkili istihbarat birimlerinin gözaltına aldığı altı kişinin Fransa Cumhurbaşkanı'nı hedef alan, ancak henüz tamamlanmamış ve muğlak olan planın şiddet içerdiğini belirtti.
Yetkililer altı şüpheli hakkında ek bilgi vermezken, bu kişilerin birbirleriyle bağlantıda olup olmadığına dair de bir açıklamada bulunmadı. Yaşları 22 ile 62 arasında değişen şüpheliler arasında bir de kadın bulunuyor.
Cumhurbaşkanlarına karşı ilk saldırı planı değil
Fransa Cumhurbaşkanlarına karşı geçmişte de benzer saldırı girişimleri planlanmıştı. Örneğin eski Cumhurbaşkanı Jacques Chirac, 2002 yılında Paris'teki Bastille Günü kutlamalarında aşırı sağcıların hedefi olmuştu.
Geçen yıl Temmuz ayında 23 yaşındaki bir saldırgan da aynı şekilde Bastille Günü kutlamalarında Macron'a karşı suikast düzenleme planları yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
Evi ve arabası aranan şüphelinin aracında üç adet şef bıçağı ve bilgisayarında ise saldırısına ilişkin arama geçmişi tespit edilmişti.
DW,AFP,AP/ÇÖ,GA
© Deutsche Welle Türkçe
Baba-oğul iğrenç sapıklık! 16 yaşındaki gence tecavüz ettiler
Balayında feci son! Detaylar kan dondurdu
AB'den Suudi Arabistan'a 'Türkiye' çağrısı
Yiğit Bulut ve İlnur Çevik'in TV programları yayından kaldırıldı
Polis helikopterine lazer tuttu! Kamerada görüntülenince...
Kartal'da gecekonduda yangın! Şoka girdi
FETÖ sanığı kadın hapis cezası alınca kocasına dönüp 'yaktın başımı' dedi
Hawking uyarmıştı ama... Tarihi adım atılıyor!
Meral Akşener: Yerel seçimde ittifak yapacağız
Akıllı telefonlara yüklediğiniz sahte burç uygulamalarına dikkat!
Okuyucu Yorumları 0 yorum