Macron'a Saldırı Şüphesi: Altı Kişi Gözlatında

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şiddet içeren bir saldırı düzenleme girişiminde oldukları şüphesiyle, aşırı sağcı altı kişiyi gözaltına aldı.
Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin yönettiği operasyonla, Isère'de dört kişi, Ille-et-Vilaine ve Moselle'de ise birer kişi yakalandı. Aşırı sağ eğilimli şüphelilerin, 22 ila 62 yaşlarında biri kadın altı kişi olduğu belirtildi.
Şüpheli altı kişinin Cumhurbaşkanı Macron'a "henüz net olarak belirlenmeyen ve şiddet içeren bir eylem hazırlığında" oldukları kaydedildi.
Polis kaynakları, grubun beyni olduğu düşünülen şüphelinin evinde 44 kalibrelik bir silah ve el bombası bulunduğunu açıkladı. Saldırı planının henüz net olmadığı, soruşturma sonunda plan hakkında daha net bilgi verileceği de vurgulandı.
İlk operasyon bir yıl önce yapıldı
Bundan bir yıl önce Fransız polisi, Lyon ve Paris kentleri yakınında iki ayrı noktaya operasyon düzenlemiş, aşırı sağcı 10 militanı göz altına almıştı. Bu kişilerin İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve radikal sol lider Jean-Luc Melenchon'a saldırı hazırlığında oldukları açıklanmıştı. Soruşturma sonrasında, gruba Logan N. isimli aşırı sağcı bir militanın liderlik ettiği ortaya çıkmıştı.
Fransız iç istihbaratı DGSI'nin eski şefi Patrick Calvar, 2016 yılında politikacıları ülkede yaşanan cihatçı saldırılara karşı yükselen şiddet yanlısı aşırı sağcı gruplar konusunda uyarmıştı. Calvar, toplumun radikalleşmesi ve gruplar arasında sert çatışmalar yaşanabileceği endişesini dile getirmişti.
Paris'te buluşacak dünya liderlerinin güvenliği
Fransa'da Birinci Dünya Savaşı'nın sona ermesinin 100’üncü yıldönümü bir hafta süren etkinliklerle anılıyor. Aşırı sağ militanlara dönük operasyon, bu ziyaretlerin ve anma etkinliklerinin güvenliği konusunda da pek çok soru işareti gündeme getirdi.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, bir hafta boyunca savaşın en şiddetli yaşandığı cepheleri ziyaret ederek, burada yerel halkla görüşüyor, tek tek el sıkışıyor. Üstelik etkinlikler, 11 Kasım Pazar günü, aralarında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump, Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in de olduğu 60'ı aşkın liderin katılacağı bir Barış Forumu ve resmi törenle son bulacak. Fransız polisi, bu buluşma için olağanüstü güvenlik önlemleri aldı.
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