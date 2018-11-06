Macron'a Saldırı Şüphesi: Altı Kişi Gözlatında

Fransız polisi, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a şiddet içeren bir saldırı düzenleme girişiminde oldukları şüphesiyle, aşırı sağcı altı kişiyi gözaltına aldı.

Fransız İç İstihbarat Birimi DGSI'nin yönettiği operasyonla, Isère'de dört kişi, Ille-et-Vilaine ve Moselle'de ise birer kişi yakalandı. Aşırı sağ eğilimli şüphelilerin, 22 ila 62 yaşlarında biri kadın altı kişi olduğu belirtildi.

Şüpheli altı kişinin Cumhurbaşkanı Macron'a "henüz net olarak belirlenmeyen ve şiddet içeren bir eylem hazırlığında" oldukları kaydedildi.

Polis kaynakları, grubun beyni olduğu düşünülen şüphelinin evinde 44 kalibrelik bir silah ve el bombası bulunduğunu açıkladı. Saldırı planının henüz net olmadığı, soruşturma sonunda plan hakkında daha net bilgi verileceği de vurgulandı.

İlk operasyon bir yıl önce yapıldı

Bundan bir yıl önce Fransız polisi, Lyon ve Paris kentleri yakınında iki ayrı noktaya operasyon düzenlemiş, aşırı sağcı 10 militanı göz altına almıştı. Bu kişilerin İçişleri Bakanı Christophe Castaner ve radikal sol lider Jean-Luc Melenchon'a saldırı hazırlığında oldukları açıklanmıştı. Soruşturma sonrasında, gruba Logan N. isimli aşırı sağcı bir militanın liderlik ettiği ortaya çıkmıştı.