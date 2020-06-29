Macron'a sandıkta "yeşil dalga" darbesi

Macron'un partisi bütün büyük şehirlerde kaybetti. Yeşiller ise büyük bir başarı elde etti.Fransa'da dün ikinci turu yapılan yerel seçimler, Yeşiller ve sol ittifakın zaferiyle sonuçlandı. Henüz kesin olmayan sonuçlara göre ülkedeki büyük şehirlerin tümünde belediyeler Yeşiller ve sol ittifakın eline geçti.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un kurucusu olduğu Cumhuriyet Yürüyüşü Hareketi (LREM) partisi ise seçim sonuçlarının belli olmasının ardından uğradıkları yenilgiyi kabul etti.

Parti Sözcüsü Sibeth Ndiaye, yaptığı açıklamada "Bu akşam hayal kırıklığı yaşıyoruz" dedi. LREM partisinden sadece Başbakan Edouard Philippe, Le Havre kentinde girdiği yarışta seçimi kazandı.

Yeşillerin başarısı

Yeşiller Partisi (EELV) Lyon, Bordeaux, Strasbourg, Poitiers, Besançon ve Marsilya gibi Fransa'nın önemli kentlerinde yönetime gelme hakkını elde etti. Yeşiller Sözcüsü Eva Sas, yaptığı değerlendirmede seçim sonuçlarını "yeşil dalga" olarak nitelendirdi. Şu ana kadar büyük şehir olarak sadece Grenoble, Yeşiller Partisi tarafından yönetiliyordu.