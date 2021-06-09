Macron'a Tokatın Arkasında Aşırı Sağ ve "Mein Kampf" çıktı

Macron dün, Drome kentine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Tain-l'Hermitage'da bir liseyi ziyaret ettikten sonra, bariyerlerin arkasında kendisini selamlamak için bekleyen halkı selamlamak üzere yaklaştı. Bu sırada kendisine yönelen bir genç, sol eliyle Macron'u sol kolundan tutarak, sağ eliyle sert bir tokat attı. Korumaların müdahalesiyle saldırgan ve olayı filme alan arkadaşı, etkisiz hale getirildikten sonra "kamu otoritelerine sonuç alınmayan saldırı girişimi" iddiasıyla göz altına alındı.

Macron: "Olay istisna"

Saldırının ardından halkla selamlaşmaya devam eden Emmanuel Macron'a eşi Brigitte Macron da eşlik etti. Gazetecilere olayı değerlendiren Macron, saldırının abartılmaması gerektiğini belirterek "Bunun aşırı şiddet yanlısı kişiler tarafından yapılan istisnai bir saldırı olduğunu, halkın cumhurbaşkanlığı makamına saygı duyduğunu" söyledi. Macron "Halkın öfkesini anlıyorum. Zor dönemlerden geçiyoruz. Sorunları biliyorum. Yer yer öfkeli de olsa eleştirilerini dinliyorum. Meşru öfke demokrasilerin bir parçası. Ama şiddet kabul edilemez" dedi.

Başbakan Jean Castex de "Herkesi cumhuriyetçi bir uyanışa davet ediyorum. Bu saldırı hepimizi kapsıyor ve demokrasinin temellerine dönük bir saldırıdır" dedi. Castex, iktidar olarak ülkenin her yerini ziyaret etmeye devam edeceklerini açıkladı.

"Makamı kendisi yıprattı, haketti"

Ülkede hem sağ hem de sol tüm siyasi partiler, tek ses halinde cumhurbaşkanına yapılan saldırıyı kınayarak "Bu tokadın tüm ülkeye ve Cumhuriyet'e atıldığını" dile getirdiler. Ancak, sessizliği ilk bozan isim, önümüzdeki yıl yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, Macron'un karşısında aday olmaya hazırlanan, aşırı sağcı yazar ve gazeteci Eric Zemmour oldu. Zemmour, CNews haber kanalına yaptığı açıklamada, saldırıyı kesin bir dille kınadığını ancak Macron'un davranışlarıyla cumhurbaşkanlığı makamının otoritesini yıpratarak "bu noktaya gelmeyi hakettiğini" dile getirdi. Zemmour "Bu sahne, Cumhurbaşkanı'nın göreve geldiğinden bu yana yaptığı eylemlerinin bir sonucu. Makamın ağırlığını kendisi yok etti, kendi kendisine saygısızlık etti. Saygı, özellikle cumhurbaşkanları için hak edilen bir şeydir, dokunulmaz değildir. Eğer sürekli tartışma, çatışma, hakaret ve polemiklere izin verirseniz, kaçınılmaz olarak makam zayıflar ve bu saygı tümüyle yok olana kadar devam eder" dedi.