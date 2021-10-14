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Macron'dan 30 milyar euroluk yatırım planı

14.10.2021 11:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesini inovasyonda dünya lideri yapmak üzere sanayinin yeniden yapılandırılmasını öngören 30 milyar euroluk yatırım planı açıkladı.

Macron'dan 30 milyar euroluk yatırım planı

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Fransız sanayisini ve araştırma-geliştirme (Ar-Ge) faaliyetlerini yeniden yapılandırmak için 30 milyar euroluk bir yatırım planı açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine altı ay kala Elysee Sarayı'nda girişimcilerle düzenlenen etkinlikte konuşan Macron, "İnovasyon ve sanayileşme savaşını eş zamanlı olarak yürütmek zorundayız. Daha fazla üreten bir ülkeye ihtiyacımız var" dedi.

"Kilit önem taşıyan bazı kararları bazı Avrupalı partnerlerimizden 15-20 yıl daha geç aldık" diyen Macron, Fransa'nın inovasyon ve Ar-Ge'de yeniden dünyada öncü hale gelmesi gerektiğini söyledi.

"Start-up'lara kilit rol düşüyor"

"Fransa 2030" adlı uzun vadeli yol haritasını açıklayan Macron, Fransa'nın sanayideki geleceğinin inşasında kökleşmiş sanayi devlerinin yanında küçük, çevik start-up şirketlere kilit rol düştüğünü kaydetti.

Covid-19 pandemisinin ilk patlak verdiği dönemde koruyucu maske temininde yaşanan sıkıntıları hatırlatan Macron, inovasyon ve sanayi üretiminin yakında olmasının hayati önem taşıdığını belirterek "Fransa ve Avrupa için üretimdeki bağımsızlığı sağlayacak çerçeveyi yeniden inşa etmemiz gerekiyor" dedi.

Yeşil sanayi ve nükleer enerjiye yatırım

Macron, Fransa'nın 2030 yılına kadar yeşil hidrojen alanında dünya lideri konumuna yükselmesini hedeflediklerini, ülkenin önümüzdeki on yıllık zaman diliminde iki milyon elektrikli ve hibrid otomobil ile düşük karbon salınımlı uçak üretecek duruma gelmesi gerektiğini kaydetti.

Ulaşım sektörüne 4 milyar euroluk yatırım planladıklarını belirten Fransa Cumhurbaşkanı, ayrıca başta küçük ölçekli nükleer reaktörlerin tasarımı olmak üzere nükleer enerji üretimine 1 milyar euroluk yatırım yapacaklarını açıkladı.

Fransa hükümeti, geçen yıl da koronavirüs pandemisinin olumsuz etkilerini göğüsleyebilmek amacıyla 100 milyar euroluk yeniden inşa planı açıklamıştı. Bu miktarın büyük bölümü, çevreci enerji politikalarının desteklenmesine ayrılmıştı.

rtr/BK,BÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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