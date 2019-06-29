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Macron'dan ABD-İran gerilimine ilişkin açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 13:08 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "(ABD-İran gerilimine dair) Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir" - "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor" - "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ile İran arasında yaşanan gerilimine ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Macron, Japonya'nın Osaka kentinde düzenlenen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından basın toplantısı düzenledi.

İklim konusunda daha fazla çalışma yapılması gerektiğine işaret eden Macron, "ABD hariç G20 ülkeleri Paris Anlaşması'nın uygulanması konusunda kararlılığını belirtti." dedi.

Zirve sırasında bir araya geldiği liderlerle çok taraflılık ve bölgesel konularını görüştüğünü anlatan Macron, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan ile İstanbul'da Suriye'ye ilişkin düzenlenen zirveyi görüştük. Liderlerin Birleşmiş Milletler'de verdiği sözleri yerine getirmesi şartıyla yazın sonunda veya sonbaharın başlangıcında bu zirveyi aynı formatta gerçekleştirmeyi istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Macron, G20 Zirvesi kapsamında ABD Başkanı Donald Trump ile bir görüşme gerçekleştirdiğini, iklim konusunu ve İran'ı ele aldıklarını dile getirdi.

Emmanuel Macron, İran ile ABD arasında yaşanan gerilime ilişkin, "Önceliğimiz tansiyonun düşmesidir." dedi.

Avrupa ülkelerin İran'ın nükleer silaha sahip olmamasını hedeflediğini belirten Macron, İran'ın nükleer anlaşmadan çıkmaması gerektiğini söyledi.

Macron, "Yapacağımız şey yaptırım uygulamak değil. 2015'te imzalanan anlaşmayı yerine getireceğiz. Buna paralel olarak yeni bir anlaşma imzalamak için yeni bir diyalog oluşturmak gerekiyor." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
ABD G20 iklim İRAN macron

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