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Macron'dan ABD ve Çin uyarısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.05.2019 00:39 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron: - "Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz" - "Güçlenen bir Çin ve dünyaya kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz, buna karşı biz güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele ediyoruz"

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ""Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Avrupa'nın geleceği için önemli olduğunu belirten Macron, "Daha egemen, güçlü, demokratik ve daha etkili bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa'nın iklim değişikliği ve güvenlik politikası için Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Macron, AP seçimlerinden sonra AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefinin hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.

Macron, AP seçimlerine ilişkin, "(Aşırı sağcı) Ulusal Birlik Partisinin (RN) listesi Avrupa'yı yıkmak isteyen bir listedir. Ben Fransız ve Avrupalı vatanseverim, onlar milliyetçi. (Fransa'nın eski cumhurbaşkanı) François Mitterrand'ın dediği gibi milliyetçilik savaştır." diye konuştu.

Macron, "Güçlenen bir Çin ve dünyaya kendi görüşünü empoze etmeye çalışan bir ABD görüyoruz, buna karşı biz güçlü bir Fransa ve Avrupa için mücadele ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Emmanuel Macron, İran'ın nükleer anlaşmaya bağlı kalması gerektiğini vurguladı.

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AB Gayrıresmi AB Zirvesi macron

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