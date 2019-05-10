Macron'dan ABD ve Çin uyarısı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ""Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa Birliği (AB) liderlerinin Romanya'nın Sibiu kentindeki gayriresmi zirvesinin ardından basın toplantısı düzenledi.

23-26 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinin Avrupa'nın geleceği için önemli olduğunu belirten Macron, "Daha egemen, güçlü, demokratik ve daha etkili bir Avrupa'ya ihtiyacımız var. Birçok konudaki ABD'nin tek taraflılığına, çok taraflılık krizine ve Çin'in çeşitli alanlardaki yükselişine karşı savunan ve egemen Avrupa istiyoruz." dedi.

Macron, Avrupa'nın iklim değişikliği ve güvenlik politikası için Afrika ile ilişkilerin güçlendirilmesi gerektiğini söyledi.

Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesi gerektiğini dile getiren Macron, AP seçimlerinden sonra AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker'in halefinin hızlı şekilde belirlenmesi gerektiğini belirtti.