PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD ve İran arasında yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma riski olduğunu belirterek, "ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi." dedi.

Macron, ABD'nin New York kentinde Birleşmiş Milletler (BM) 74. Genel Kurulu'nda konuştu.

İklim değişikliğiyle yeterince mücadele edilmediğini belirten Macron, Orta Doğu bölgesindeki tansiyonun son aylarda yükseldiğini ve Suudi Arabistan'ın petrol tesislerine yapılan saldırının güvenlik durumunu değiştirdiğini ifade etti.

Macron, "Bugün bölgede yanlış değerlendirme veya orantısız karşılık nedeniyle çatışma çıkma riski var. Barış, giderek kötüleşen güvenlik durumunun tehditi altında ve bunun tüm bölge için daha ağır sonuçları olacak. ABD, İran, nükleer anlaşmayı imzalayan ülkeler ve bölge güçleri arasında görüşmeler yapılmasının zamanı geldi." diye konuştu.

Macron, bu görüşmelerin bölgede güvenliği ve istikrarı sağlamayı, Yemen'deki krizi sonlandırmayı ve ekonomik yaptırımları kaldırmayı amaçlaması gerektiğini vurguladı.