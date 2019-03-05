Macron’dan AB’de yeni başlangıç çağrısı

Macron, Avrupa seçimlerinin "kıtanın geleceğine karar vereceğini" belirtti.Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimlerine yaklaşık üç ay kala Avrupa Birliği'nde (AB) esaslı reformlar yapılması çağrısında bulundu. Macron'un AB’nin geleceğine ilişkin yazdığı makale, AB'ye üye 28 ülkenin saygın gazetelerinde yayımlandı. Macron, makalede "Avrupa İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana hiç bu kadar önemli olmadı. Avrupa hiç bu kadar tehlike altında da olmadı" ifadesini kullandı.

"Hiçbir çözüm sunmayan milliyetçilerin halkların öfkesini suistimal etmesini kabul edemeyiz" diyen Macron, artık harekete geçme zamanının geldiğini, Avrupa seçimlerinin "kıtanın geleceğine karar vereceğini" belirtti.

Sınırların korunmasına vurgu

Fransa Cumhurşbakanı Macron, makalesinde AB sınırlarının daha güçlü bir şekilde korunması gerektiğine de vurgu yaptı. Schengen Bölgesi üzerinde yeniden düşünülmesi talebinde bulunan Macron, "Bu bölgeye ait olmak isteyen herkesin sorumluluk (sıkılaştırılmış sınır kontrolleri) ve dayanışma (tanınma ve reddedilmeye ilişkin aynı kurallarla ortak mülteci politikası) şartlarını yerine getirmesi gerekiyor" dedi. Macron, sınırın "güvenlik için özgürlük" anlamına geldiğini belirtti.