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Macron'dan Abdulmehdi'ye yeni dönemde destek sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2018 17:16 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi'ye özellikle ülkenin yeniden imarı konusunda destek sözü verdi

BAĞDAT (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adil Abdulmehdi ile yaptığı telefon görüşmesinde, ülkesinin Irak'a destek sunmaya devam edeceğini söyledi.

Abdulmehdi'nin ofisinden yapılan açıklamaya göre, Macron, hükümeti kurmakla görevlendirilmesi vesilesiyle Abdulmehdi'yi tebrik ederek, Fransa'nın yeni dönemde özellikle Irak'ın yeniden imarı ve diğer alanlarda yardım sunmaya devam edeceğini belirtti.

Açıklamada, Macron ve Abdulmehdi'nin iki ülke arasındaki dayanışmayla, ilişkilerin her türlü alanda güçlendirilmesini ele aldıkları kaydedildi.

Tarafların Irak'ın ve bölgenin genel durumuyla uluslararası toplumun yeniden imara destek vermesinin önemini de görüştükleri aktarıldı.

Irak Cumhurbaşkanı Berhem Salih tarafından 2 Ekim'de hükümeti kurmakla görevlendirilen Abdulmehdi'nin bu hafta içinde yeni kabineyi duyurması bekleniyor.

Terör örgütü DEAŞ'ın Haziran 2014'te Irak'ın Musul, Salahaddin, Enbar vilayetleriyle Kerkük ve Diyala'nın bir kısmını ele geçirmesinin ardından yaşanan çatışmalar ve kurtarma operasyonu sonucu söz konusu kentlerde büyük yıkım meydana gelmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Abdulmehdi ırak macron

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