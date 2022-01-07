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Macron'dan AB'nin stratejik gücünü artırma sözü

07.01.2022 18:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

AB dönem başkanı Fransa Cumhurbaşkanı Macron, Avrupa'nın güvenlik alanındaki hedeflerini içeren "Stratejik Pusula" belgesinin bu dönem tamamlayacağını belirterek, Birlik'in stratejik gücünü artırma vaadinde bulundu.

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını 1 Ocak itibariyle altı aylığına devralan Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa'nın stratejik gücünü artırma ve egemenliğini güçlendirme sözünü verdi.

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak basın toplantısında konuşan Macron, AB'nin bu dönem "Stratejik Pusula" belgesini tamamlayacağını söyledi. Söz konusu belge, savunma alanında kapasite geliştirmeye odaklanan Birlik'in jeopolitik stratejilerini içeriyor. Macron, "Stratejik Belge" sayesinde AB'nin NATO bünyesinde ortak bir pozisyonda duracağını ve daha fazla koordineli şekilde birlikte hareket edeceğini söyledi. Macron, ayrıca AB'nin savunma sanayisini geliştirmeyi ve üye ülkelerin teknolojik bağımlılığını azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

ABD ve NATO bağımlılığını azaltma hedefi

Rusya ile Ukrayna arasında askeri gerilimin devam ettiği bir dönemde, AB dönem başkanlığını yürütecek olan Macron, Avrupa'nın güvenliği konusunda yeni planları masaya yatıracaklarını da aktardı. AB, savunma alanında ağırlıklı olarak NATO ve ABD'ye bağımlı halde. İngiltere'nin Birlik'ten ayrılmasıyla bu daha da artmıştı.

Beş yıl önce Fransa Cumhurbaşkanı olan Macron, o zamandan beri AB'nin dış politikada ve güvenlik alanında daha bağımız hareket etmesi fikrini destekleyen bir lider olarak biliniyordu.

AB'de asgari ücret, ithal mallara uygulanacak olan karbon vergisi ve AB'nin mali kurallarında reforma gidilmesi gibi konuların da Fransa'nın dönem başkanlığında gündeme gelmesi bekleniyor.

Bu yıl yapılacak seçimlerde yeniden aday olacak Macron, hafta başında ise aşı olmayanlara yönelik sert sözleri nedeniyle manşetlerdeydi. Macron'un "kaba" olarak değerlendirilen ifadeleri kamuoyunda ve siyasi rakiplerinde tepkiye neden olmuştu.

AP / GY, JD

© Deutsche Welle Türkçe

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