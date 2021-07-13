Macron'dan Aşı Sertifikası Zorunluluğu Açıklaması

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Corona virüsünün hızla yayılan Delta varyantıyla mücadele kapsamında Ağustos'tan itibaren restoran, bar, kafe, sinema, hastane, alışveriş merkezi gibi kamuya açık mekanlara girişte aşı sertifikası zorunluluğu getiren bir dizi önlem açıkladı. Fransa Cumhurbaşkanı bundan böyle "aşı olanların değil, olmayanların hayatlarını sınırlayan önlemler" açıklayınca, Fransızlar aşı randevusu almak için yarıştı.

Fransa'da Corona virüsü vakalarında Delta varyantının çoğunluğu oluşturması üzerine ulusa seslenen Cumhurbaşkanı Macron, Fransızlar'ın çabaları sayesinde virüsün geriletildiğini ancak tüm dünyada hızla yayılan ve ilk virüsün üç katı daha bulaşıcı özelliğe sahip olan Delta varyantının önlenmesi için yeni önlemler almak zorunda olduklarını kaydetti. Delta varyantının "aşının olmadığı tüm alanlara" girdiğini belirten Macron, Fransızlar'ı yaz boyunca aşı olmaya, sonbahara daha güçlü ve güvenli girmeye çağırdı.

Salgının 2021 yılı boyunca ve 2022'nin birkaç ayında da etkisini göstermeye devam edeceğini belirten Macron, şimdilik duruma hakim olduklarını, ancak şimdi harekete geçilmezse, vaka sayılarının kesin bir şekilde artacağını ve hastanelerde yığılmaların yeniden başlayacağını söyledi. Fransa Cumhurbaşkanı, yaz ayları boyunca yoğun aşı kampanyasına devam edeceklerini, sonbaharda okulların açılmasıyla birlikte ortaokul, lise ve üniversite öğrencileri için de özel kampanya başlatacaklarını belirtti.

"Aşı sayesinde virüsün bulaşma gücü 12'ye bölünüyor ve ciddi türlerin yüzde 95'i engelleniyor" diyen Macron, "Denklem basit. Ne kadar çok aşı olursak, virüsün yayılması için o kadar az alan bırakırız; hastaneye yatışlardan ve belki daha da tehlikeli hale gelecek olan diğer mutasyonlardan o kadar kaçınırız" diye konuştu.

Bundan böyle "Covid sınırlamalarının herkese değil, aşı olmayana uygulanacağını" belirten Macron, aşı sertifikasını, 21 Temmuz'dan itibaren 50'den fazla kişiyi ağırlayan eğlence mekanlarında, Ağustos ayından itibaren de bar, kafe, restoran, hastane, huzurevi girişleriyle; uçak, otobüs ve tren seferlerinde zorunlu hale getireceklerini duyurdu. Macron, yalnızca "15 gün önce iki doz aşısını olan ya da PCR testi negatif çıkanların" bu mekanlara alınacağının altını çizdi.

Tüm sağlık görevlilerini de aşı olmaya çağıran Macron, 15 Eylül'den sonra sağlık çalışanlarına aşının zorunlu hale geleceğini; bugüne kadar bedava olan PCR ya da antijen testlerinin de sonbahardan itibaren devlet tarafından ödenmesine son verileceğini kaydetti.

Fransızlar aşı randevusuna akın etti

Macron, dünyada hiçbir hükümetin uygulamadığı "aşıyı zorunlu hale getirme" politikasını seçmedi ancak restoran, bar, kafe, sinema, tiyatro gibi mekanlara girişleri "aşı olma şartına" bağlayarak, "aşı olmayanların yaşamının bundan böyle aşı olanlara oranla daha güç olacağı" mesajını verdi.

Macron'un konuşması biter bitmez, Fransızlar aşı randevusu almak için "Doctolib" adlı siteye hücum etti. Doctolib sitesi, resmi Twitter hesabından, randevu alaların sayısının "dakikada 17 bine" ardından "dakikada 20 bine" ulaştığı bilgisini paylaştı. Aşı randevularını kolaylaştıran "Vite Ma Doze" sitesi de aşı olmakta geciken Fransızlar'ın akınına uğradı. Dakikada 13 bin kişi siteye girerek randevu almaya çalıştı.

Neden ikna etti?

Macron tarafından açıklanan önlemlere göre, Ağustos ayının başından itibaren, aşı olmayanlar bar, kafe, restoranlara, uzun yol kateden uçak, tren ve otobüslere, parklara, kalabalık alışveriş merkezlerine, konser salonlarına ve festivallere alınmayacak. Bu da özellikle aşıya direnen genç kesim başta olmak üzere aşı karşıtlarının tüm tatil programının alt üst olması anlamına geliyor.

Üstelik Macron, bu haftadan itibaren sınır kontrollarının sıkılaştırılacağını, aşı olmayanların karantinaya alınacağını duyurdu. Bu da tatil amaçlı yurt dışına çıkan Fransızlar için kötü bir haber.

Fransızlar'ı aşı olmaya iten bir başka açıklama ise, bugüne kadar bedava olan PCR testlerin, sonbahardan itibaren ödemeli hale getirilmesi oldu.

