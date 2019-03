Macron’dan Avrupa Rönesansı Önerisi

AB’nin değişmemesi gerektiğini düşünenlerin de hatalı olduğunu dile getiren Macron, "Kıtamız için son derece belirleyici bir dönemdeyiz. Ortaklaşa, değişen bir dünyada, medeniyetimizin biçimini politik ve kültürel olarak yeniden tanımlamamız gereken bir an. Bu Avrupa Rönesansı’nın zamanı. Geri çekilme ve bölünme önerilerinin karşısında direnerek, bu Rönesans'ı üç hedef etrafında gerçekleştirmeyi öneriyorum: Özgürlük, koruma ve ilerleme" dedi. Macron mektubunda şu temel değişiklik önerilerine yer verdi.

Yeni Avrupa projesinde Macron, Avrupa demokrasisinin korunması için çalışacak yeni bir kurumun oluşturulmasını da önerdi. Bu kuruma Avrupa Demokrasiyi Koruma Ajansı adını veren Macron, "Bu kurumda her üye ülkeden uzmanlar yer alacak. Ve bu uzmanlar, seçimlerimize yönelik siber saldırıları ve manipülasyonları engellemek için çalışacak. Aynı amaçla, Avrupalı partilerin yabancı büyük güçler tarafından finanse edilmesini de engelleyecek" önerisini dile getirdi.

Rekabet politikası reformu

Macron, bu önerisinde de AB içindeki şirketleri ve AB üretim kalitesini, bu firmaların kalitesiz ancak daha ucuz dış firmalarla haksız rekabete girmesini engellemek için "Avrupa standartlarında stratejik çıkarlarımız, çevre standartları, veri güvenliği, temel kalite kriterleri gibi standartlara uymayan, değerlerimizi baltalayan şirketlerin yasaklanması ya da cezalandırılmasını öneriyorum. Ayrıca, tıpkı rakiplerimiz Çin ve ABD gibi, stratejik endüstri alanlarında ve kamu piyasalarımızda Avrupalı firmaları tercih etme politikasını belirlemeliyiz" görüşünü savundu.

Sosyal kalkan ve Avrupa asgari ücreti

Fransa Cumhurbaşkanı, Avrupa’nın ‘rekabetten çok, uyum projesi’ olması gerektiğini dile getirerek, "Her işçiye, aynı iş yerinde aynı ücretin verilmesi sağlanmalı ve her bir ülkeye uyarlanan ve her yıl topluca tartışılan bir Avrupa asgari ücretinin belirlenmesi" gibi kriterleri içeren bir ‘sosyal kalkan’ oluşturulmasını da önerdi.

Avrupa iklim bankası

Macron’un önerileri arasında iklim sorununa çözüm getirecek bir Avrupa İklim Bankası kurulması da yer alıyor. Macron, bu önerisinde, 2025 yılında tarım ürünlerinde sıfır pestisit, 2050 yılında sıfır karbon yakıt hedefini koyuyor. Kurulacak İklim Bankası’nın bu ekolojik geçişin finansmanını sağlamasını, bir Avrupa sağlık kurumunun gıda denetimi yapmasını, lobilere karşı mücadele vermek amacıyla bağımsız bilim adamlarından oluşacak bir kurulun oluşturulmasını önerdi.