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Macron'dan Avrupa'ya açık mektup

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 02:04 | Son Güncelleme

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu seçimleri öncesinde "Avrupa'nın rönesansı için" adlı bir mektup yayımladı

PARİS (AA) - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Avrupa Parlamentosu (AP) seçimleri öncesinde "Avrupa'nın rönesansı" için bir dizi çalışma yapılması gerektiğini belirtti.

Macron, 26 Mayıs'ta yapılacak AP seçimleri dolayısıyla 24 dilde "Avrupa'nın rönesansı için" adlı bir mektup yayımladı.

Avrupa'nın 2. Dünya Savaşı'ndan bu yana bu kadar sorun yaşamadığını ifade eden Macron, Brexit'in Avrupa'nın yaşadığı krizin sembolü olduğunu bildirdi.

Macron, Avrupalıların demokratik özgürlüğünün önemine işaret ederek, Avrupa'daki seçimleri, siber saldırılara ve manipülasyonlara karşı korumak için Avrupa Birliği (AB) üyesi her ülkeye Avrupalı uzmanları sağlayacak Avrupa Demokrasileri Koruma Ajansı'nın kurulmasını önerdi.

Bu çerçevede Avrupalı siyasi partilere yabancı güçlerin sağladığı finansmanın yasaklanması gerektiğini vurgulayan Macron, internetteki kin ve şiddet içeren bilgilerin ve konuşmaların da yasalar çerçevesinde engellenmesi ve yasaklanması gerektiğini dile getirdi.

Macron, Schengen bölgesinin yeniden düzenlenmesinin önemli olduğunu, bölgeye katılamak isteyen ülkelerin sınırları ciddi şekilde kontrol etmesi ve Avrupa ile aynı iltica politikasına sahip olması gerektiğinin altını çizdi.

Ayrıca, kurulacak Avrupa İç Güvenlik Konseyi'nin himayesinde AB üyesi ülkelerin ortak sınır polisi ve iltica ofisi konusunda katkıda bulunması gerektiğini aktaran Macron, aynı hassasiyetin savunma konusunda gösterilmesi gerektiğine vurgu yaptı.

Macron, NATO ve Avrupalı müttefiklerle savunma ve güvenlik konusunda yükümlülüklerini ortaya koyacak bir anlaşma yapılması gerektiğini bildirdi.

Macron, iklim değişikliği ile mücadele finansmanını sağlayacak Avrupa bankasının ve gıdaların sıkı kontrolünü yapacak bir mekanizmanın kurulmasını teklif etti.

AB'de inovasyonu finanse etmek için Avrupa İnovasyon Konseyinin kurulması ve bunun için ABD'ninkine benzer bir bütçe oluşturulması gerektiğini belirten Macron, bu konseyi kurarak teknolojideki eksiklikleri tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Macron, ayrıca Afrika ile yeni ilişkiler geliştirmeyi amaçladığını ifade etti.

Bunlardan hareketle bir Avrupa rönesansı inşa etmeyi arzuladığına dikkati çeken Macron, milliyetçilerin halkların öfkesini kullanmasına izin veremeyeceklerini dile getirdi.

Macron, yıl sonuna kadar AB'de yapılması gereken tüm değişikliklerinin ele alınacağı geniş katımlı bir konferans düzenleyeceğini duyurdu.

Avrupa'da İngiltere'nin yerini bulacağından emin olduğunu ifade eden Macron, Brexit'in herkese ders verdiğini belirtti.

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Avrupa Avrupa Parlamentosu seçimleri macron

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